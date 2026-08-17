Árbol Cae Sobre Taxi de Aplicación y Mata al Conductor en Querétaro

Un hombre murió y una menor de edad resultó lesionada este domingo 16 de agosto, luego de que un árbol de grandes dimensiones cayera sobre un taxi de aplicación que circulaba por una avenida del Centro de Querétaro.

El accidente ocurrió en la avenida Corregidora, a la altura de la Alameda Central, donde el árbol se encontraba en el interior de este espacio público. De acuerdo con los primeros reportes, la estructura cayó sobre el paso peatonal y posteriormente alcanzó la vialidad.

El árbol cubrió los tres carriles de la avenida y cayó directamente sobre el vehículo en el que viajaba el conductor del servicio de transporte por aplicación.

Como consecuencia del impacto, el taxista quedó atrapado entre los fierros del automóvil y perdió la vida en el lugar.

En el vehículo también viajaba una familia. Una menor de edad resultó lesionada tras el accidente y recibió atención por parte de los servicios de emergencia que acudieron al sitio.

Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona para atender a las personas afectadas y acordonar el área.

Elementos de Bomberos participaron en las labores para retirar el árbol y liberar el cuerpo del conductor, quien quedó atrapado dentro del automóvil debido a la fuerza del impacto.

La caída del árbol también provocó afectaciones a la circulación sobre la avenida Corregidora, debido a que los tres carriles quedaron obstruidos.

Las autoridades realizaron las labores correspondientes para retirar el árbol y liberar la vialidad, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las condiciones que provocaron la caída de la estructura.