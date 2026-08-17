Accidentes

Árbol Cae Sobre Taxi de Aplicación y Mata al Conductor en Querétaro

El árbol cubrió tres carriles de la avenida y cayó directamente sobre el vehículo en el que viajaba el chofer del servicio de transporte

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