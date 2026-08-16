Accidentes

Camión Cargado de Pollos Choca un Auto y Deja a Una Persona sin Vida en Cuitláhuac, Veracruz

El conductor de un vehículo fue trasladado a un hospital tras ser impactado por una unidad de carga en la carretera federal Córdoba-Veracruz. Horas después fue confirmado su fallecimiento.

Camión Cargado de Pollos Choca un Auto y Deja a Una Persona Lesionada en Cuitláhuac, VeracruzEl presunto responsable abandonó su unidad y huyó del lugar del accidente. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un camión cargado de pollos chocó contra un auto en la carretera Córdoba-Veracruz, dejando un herido. El conductor responsable se dio a la fuga.

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