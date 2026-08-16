Camión Cargado de Pollos Choca un Auto y Deja a Una Persona sin Vida en Cuitláhuac, Veracruz

La mañana de este domingo 16 de agosto, se registró un aparatoso choque sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, en la región montañosa de la entidad veracruzana, lo que provocó una intensa movilización por parte de elementos de los servicios de emergencias.

Según la información recabada, los hechos se registraron cerca del sitio conocido como La Piedra Móvil, a la altura del municipio de Cuitláhuac, donde un camión que transportaba pollos se habría impactado contra un automóvil particular.

De acuerdo con los primeros reportes, debido al fuerte impacto, una persona que viajaba en el automóvil resultó lesionada y quedó atrapada en el interior de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para llevar a cabo las labores correspondientes para realizar su rescate.

Elementos del cuerpo de bomberos regionales del municipio de Cuitláhuac acudieron al sitio de los hechos para brindar apoyo en la emergencia, mientras que paramédicos de grupo Samuv de Cuitláhuac se encargaron de gestionar el traslado del lesionado al hospital general Córdoba-Yanga.

Se dio a conocer que el conductor que fue el presunto responsable del accidente se dio a la fuga, dejando abandonada su unidad en el lugar donde se registraron los hechos. El accidente provocó afectaciones a la circulación mientras se realizaron las maniobras para realizar el retiro de las unidades involucradas.

Posteriormente, se reportó que la persona que terminó lesionada en dicho accidente y que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, habría perdido la vida horas más tarde. Fue identificado con las iniciales A. V. E., vecino del municipio de Tierra Blanca y tenía aproximadamente 54 años.