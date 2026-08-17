Accidentes

Tractocamión Arde en Llamas Tras Volcadura en la Autopista Guadalajara-Colima; Hay un Muerto

Bomberos de Tuxpan llegaron al punto para sofocar el fuego, junto con el apoyo de Bomberos de Jalisco.

incendioEl tractocamión fue consumido por las llamas. Foto: Comunicación Social de PC Jalisco

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Un tractocamión se incendió tras volcarse en la autopista Colima-Guadalajara. Bomberos trabajan para restablecer el tráfico.

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