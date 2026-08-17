Tractocamión Arde en Llamas Tras Volcadura en la Autopista Guadalajara-Colima; Hay un Muerto

Durante este domingo 16 de agosto, aproximadamente a las 15:00 horas, un tractocamión terminó en llamas tras sufrir un accidente sobre la autopista Colima-Guadalajara, de acuerdo con Protección Civil de Jalisco.

El vehículo pesado se volcó a la altura del puente de Beltrán, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Esto provocó que posteriormente se incendiara y debido a la emergencia, la vialidad tuvo que ser cerrada.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, así como Bomberos de Jalisco acudieron hasta el punto para realizar las labores correspondientes y restablecer la circulación sobre la autopista Colima-Guadalajara.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelca Tractocamión y se Incendia en Autopista Guadalajara-Colima, Jalisco

Al momento, autoridades han reportado a una persona fallecida, localizada a 15 metros del tráiler. Además,han indicado que el contenedor de la unidad tenía mil litros de aceite.