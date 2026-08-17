La caída de un árbol al interior de la Alameda Hidalgo provocó la muerte de una persona y dejó a dos mujeres lesionadas la tarde de este domingo, luego de que el ejemplar colapsara sobre la avenida Corregidora y alcanzara varios vehículos.

Francisco Ramírez Santana, coordinador de Protección Civil del Municipio de Querétaro, informó que las personas lesionadas son una mujer y su hija de 12 años, quienes viajaban como pasajeras en un vehículo de transporte privado.

Tragedia en Querétaro: Árbol Cae Sobre Vehículos y Deja Una Persona sin Vida. Foto: N+

Ambas fueron trasladadas a un hospital y se reportaron estables; mientras que el conductor del vehículo murió tras quedar atrapado debajo del árbol.

El árbol también causó daños en seis vehículos, infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y parte de la reja y el muro perimetral de la Alameda.

Hasta el momento no se han determinado las dimensiones, especie ni las condiciones fitosanitarias del árbol, aunque hace algunas semanas, la secretaría del medio ambiente municipal detalló que el 70% de ellos tenía plaga de muérdago.