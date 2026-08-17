Accidentes

Tragedia en Querétaro: Árbol Cae Sobre Vehículos y Deja Una Persona sin Vida

Un árbol cayó en la Alameda Hidalgo y alcanzó varios vehículos sobre la avenida Corregidora, dejando una persona sin vida y dos mujeres lesionadas.

Tragedia en Querétaro: Árbol Cae Sobre Vehículos y Deja Una Persona sin VidaTragedia en Querétaro: Árbol Cae Sobre Vehículos y Deja Una Persona sin Vida. Foto: N+

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Un árbol colapsa en la avenida Corregidora, dejando un fallecido y dos lesionadas.

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