364 Aspirantes Presentan Examen de Ingreso a la UNAM en Tijuana

Sin incidencias concluyó este domingo en Tijuana la aplicación del Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), correspondiente al ciclo 2027/2027-1.

La jornada se realizó en dos turnos en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana, donde aspirantes de Baja California y de otros estados del noroeste y norte del país acudieron para presentar la evaluación.

De acuerdo con Alexis Sampedro Pinto, coordinador de sede, se registraron 364 personas aspirantes con cita para presentar el examen, distribuido en los horarios de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, tiempo local.

Las y los aspirantes tuvieron un máximo de tres horas para responder 120 reactivos en formato digital, mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial.

El proceso fue supervisado por Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la UNAM, y Juan Vega Gómez, jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

La Universidad informó que se utilizaron diferentes versiones del examen para evitar la repetición de reactivos y que los dispositivos empleados fueron propiedad de la UNAM y, en algunos casos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que colaboró en el proceso.

Con la jornada realizada en Tijuana concluyó la aplicación del examen en sedes foráneas, después de las evaluaciones realizadas previamente en León, Guanajuato, y Oaxaca, Oaxaca.

La UNAM informó que los resultados del proceso de selección se darán a conocer a finales de agosto, mediante los medios oficiales de la Universidad.

La aplicación del Examen de Control Presencial continuará en la Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de agosto, con lo que concluirá esta etapa del proceso de ingreso a licenciatura.

APG