Educación

364 Aspirantes Presentan Examen de Ingreso a la UNAM en Tijuana

364 aspirantes realizaron la prueba en dos turnos, los resultados serán publicados a finales de agosto a través de los canales oficiales de la Universidad.

364 Aspirantes Presentan Examen de Ingreso a la UNAM en Tijuana364 Aspirantes Presentan Examen de Ingreso a la UNAM en Tijuana | Foto: UNAM

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