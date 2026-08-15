Localizan Dos Osamentas Humanas Durante Búsqueda en El Sauzal, Ensenada

Dos osamentas humanas fueron localizadas durante un operativo de búsqueda realizado en las inmediaciones del Rancho Santa Anita, en la delegación El Sauzal, municipio de Ensenada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El operativo se llevó a cabo este jueves 14 de agosto con la participación de agentes de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Forzada Cometida por Particulares, integrantes de la Unidad de Búsqueda de la Agencia Estatal de Investigación, así como elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda, Guardia Nacional, Policía Municipal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y el colectivo Buscando a José Ángel.

De acuerdo con la Fiscalía, alrededor de las 11:13 horas, durante los recorridos realizados en las inmediaciones de un cerro, los participantes localizaron restos óseos a una profundidad aproximada de medio metro.

Al continuar con la inspección de la zona, aproximadamente cuatro metros del primer punto fueron encontrados otros restos óseos, también a una profundidad cercana a medio metro.

Ante los hallazgos, se solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de los puntos y el levantamiento de los indicios conforme a los protocolos establecidos.

Las osamentas fueron trasladadas para realizar los estudios científicos y periciales correspondientes, con los que se buscará establecer su identidad y obtener otras características que puedan aportar a las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado señaló que mantendrá los operativos de búsqueda y la coordinación con autoridades, instituciones y colectivos para avanzar en la localización e identificación de personas desaparecidas.

Información Diego Robles

APG