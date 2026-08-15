Seguridad

Localizan Dos Osamentas Humanas Durante Búsqueda en El Sauzal, Ensenada

Los restos fueron encontrados en las inmediaciones del Rancho Santa Anita, en El Sauzal.

Localizan Dos Osamentas Humanas Durante Búsqueda en El Sauzal, EnsenadaLocalizan Dos Osamentas Humanas Durante Búsqueda en El Sauzal, Ensenada | Foto: FGE

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