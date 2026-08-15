Seguridad

Sujetos Armados Asaltan Camión de Pasajeros en la Autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa de Veracruz

Sujetos armados cerraron el paso a un autobús de pasajeros en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa la madrugada de este sábado para presuntamente asaltar a los tripulantes.

Sujetos Armados Asaltan Camión de Pasajeros en la Autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa de VeracruzAutoridades arribaron al sitio para intentar dar con los responsables. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Asalto en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa por sujetos armados, quienes despojaron a los pasajeros de sus pertenencias.

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