Sujetos Armados Asaltan Camión de Pasajeros en la Autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa de Veracruz

Durante la madrugada de este sábado 15 de junio se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad en una autopista de la zona sur de la entidad veracruzana debido a que se reportó un hecho de violencia.

Según la información recabada, un grupo de hombres, presuntamente armados, habría llevado a cabo un asalto a los pasajeros de una línea de autobús y, según lo que narran los afectados, los despojaron de sus pertenencias y de todo objeto de valor que encontraron en dicha unidad.

Los hechos mencionados con anterioridad se registraron sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, a la altura del panteón de la localidad de Mapachapa, la cual pertenece al municipio de Minatitlán, en la zona sur de la entidad veracruzana.

Se presume que los presuntos responsables le habrían cerrado el paso al autobús con una camioneta tipo doble cabina y realizaron múltiples detonaciones con las armas de fuego con el objetivo de que la unidad detuviera su marcha.

Hasta el sitio donde se registraron los hechos llegaron elementos del cuerpo de paramédicos para brindar los primeros auxilios a algunos pasajeros del autobús. Actualmente no hay reporte en el que se dé a conocer que hubo personas fallecidas ni detenidas con relación a este robo ocurrido este sábado en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, al sur de Veracruz.