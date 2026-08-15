Accidentes

Choque entre Vehículo de Guardia Nacional y Autobús Deja un Muerto en Chiapas

Equipos de emergencia atendieron a los pasajeros y ocupantes de ambas unidades; 15 personas resultaron lesionadas

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