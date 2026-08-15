Choque entre Vehículo de Guardia Nacional y Autobús Deja un Muerto en Chiapas

Un accidente entre un vehículo de la Guardia Nacional (GN) y un autobús de la ruta Rápidos del Sur dejó una mujer muerta y 15 personas lesionadas, en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, Chiapas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 90 de la carretera Panamericana, en la zona conocida como La Jota-Puente Las Flores. Tras el impacto, el vehículo oficial quedó destruido y el autobús presentó daños considerables en la parte frontal izquierda.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad e invasión del carril contrario. Sin embargo, las autoridades deberán realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas del choque.

Servicios de emergencia de Protección Civil de Ocozocoautla y Cintalapa acudieron al lugar para atender a las personas afectadas. En total, 11 pacientes ingresaron al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, del IMSS-Bienestar, para recibir valoración y atención médica.

Además, cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar, donde continuarían con su atención médica.

Los lesionados presentan, de acuerdo con los primeros reportes, traumatismos y múltiples fracturas.

Una mujer perdió la vida en el lugar debido a las lesiones provocadas por el accidente. Hasta el momento, no se ha informado su identidad, edad ni lugar de origen.

Los cuerpos de emergencia y seguridad permanecen en la zona para realizar las diligencias correspondientes y coordinar las labores de vialidad.

Las autoridades mantienen la atención de las personas lesionadas y continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque.