Claudia Sheinbaum Comparte Avances en la Construcción del Acueducto Victoria II en Tamaulipas

Durante su visita a Tamaulipas, Claudia Sheinbaum revisó los avances en la construcción del acueducto Victoria II. Esta obra hídrica alimentará la capital del estado y garantizará el suministro de agua por al menos 25 años.

Claudia Sheinbaum acudió a la presa Vicente Guerrero, en compañía del gobernador Américo Villarreal.

La presidenta recorrerá también Tampico y Ciudad Madero en el último día de su gira por el estado del noreste.

La obra busca resolver los problemas de abastecimiento de agua en Ciudad Victoria.

Este viernes 14 de agosto, Claudia Sheinbaum comenzó una breve gira por el estado de Tamaulipas. La presidenta comenzó su recorrido en Reynosa, donde estuvo presente en un acto del programa Vivienda para el Bienestar.

Este sábado, la mandataria visitó la presa Vicente Guerrero, ubicada en el municipio de Padilla. Según explicó, la visita fue para revisar los avances en la construcción del acueducto Victoria II. Al respecto, Claudia Sheinbaum declaró en un video publicado en redes sociales:

“Estamos trabajando para llevar agua a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos en la presa Vicente Guerrero. Esta presa lleva agua actualmente a la ciudad capital de Tamaulipas y ahora estamos haciendo el segundo acueducto con su planta potabilizadora”.

Claudia Sheinbaum explicó que este segundo acueducto tiene una longitud de 54.7 kilómetros. La obra trasladará 750 litros por segundo a la capital del estado, que enfrenta actualmente retos en el suministro de agua.

Al respecto, el gobernador Américo Villarreal declaró:

“Una obra esperada por los tamaulipecos para complementar la falta de agua que se resiente en la capital del estado”,

Según explicó el gobernador de Tamaulipas, estas obras garantizarán el abasto de agua en la zona al menos por 25 años.

Cabe señalar que la obra se está realizando gracias a la colaboración de los gobiernos estatal y federal. Mientras que el gobierno federal es responsable del acueducto Victoria II, el estado de Tamaulipas se hace cargo de la planta potabilizadora. Al respecto, Claudia Sheinbaum detalló:

“La planta potabilizadora la está construyendo el gobierno del estado y el acueducto lo está construyendo el gobierno de México. Estamos juntos en este gran proyecto para Tamaulipas”.

La gira de Claudia Sheinbaum por el estado culminará el domingo 16 de agosto, cuando visite los municipios de Tampico y Ciudad Madero, antes de volver a la Ciudad de México.