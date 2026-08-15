Política

Claudia Sheinbaum Comparte Avances en la Construcción del Acueducto Victoria II en Tamaulipas

Claudia Sheinbaum, en compañía del gobernador Américo Villarreal Anaya, compartió los avances en la construcción del acueducto Victoria II, que lleva agua ala capital de Tamaulipas

Claudia Sheinbaum en TamaulipasClaudia Sheinbaum revisó avances del acueducto Victoria II en Tamaulipas. Foto: X @Claudiashein

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