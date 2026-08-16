Accidentes

Motociclista Termina Lesionado al Ser Impactado por Carroza Fúnebre en Carretera Tuxpan-Tamiahua

Un motociclista terminó con lesiones luego de ser impactado por una carroza fúnebre en la carretera Tuxpan-Tamiahua, al norte de la entidad veracruzana.

Motociclista Termina Lesionado al Ser Impactado por Carroza Fúnebre en Carretera Tuxpan-TamiahuaEl motociclista fue trasladado a un hospital tras el accidente. Foto: N+

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El motociclista Alexander 'N' fue trasladado al hospital tras resultar herido en la carretera Tuxpan-Tamiahua al ser impactado por carroza fúnebre.

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