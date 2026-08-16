Motociclista Termina Lesionado al Ser Impactado por Carroza Fúnebre en Carretera Tuxpan-Tamiahua

La tarde de este sábado se reportó un percance vial en el que un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por una carroza funeraria, sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua, a la altura de la congregación de Banderas, en el municipio de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana.

El herido fue identificado como Alexander 'N', de 34 años, quien, tras registrarse el percance, presentó una fractura en la pierna izquierda, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle la atención médica necesaria y gestionar su traslado al Hospital del IMSS Bienestar.

De acuerdo con los primeros reportes, la carroza funeraria que impactó al motociclista cuando circulaba por dicha vía de comunicación era conducida por Alonso 'N', quien, a pesar de las lesiones del motociclista, evitó ser detenido.

Tras registrarse dicho accidente, la motocicleta involucrada fue retirada del lugar, por lo que las autoridades no pudieron realizar las diligencias correspondientes. Ahora, ambas partes deberán llegar a un acuerdo para cubrir los gastos médicos necesarios, así como los daños materiales ocasionados por el percance vial la tarde de este sábado.