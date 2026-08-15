Accidentes Provocan Caos Vial en Carreteras de Puebla y Tlaxcala Hoy 15 de Agosto

La mañana del sábado se registraron varios accidentes en la zona metropolitana de Puebla y en una carretera de Tlaxcala, los cuales dejaron como saldo severos daños materiales.

La carretera federal Puebla-Tehuacán tuvo que cerrarse luego que un vehículo se volcara a la altura de la comunidad de Santiago Acatlán, perteneciente al municipio de Tepeaca. Cuerpos de rescate acudieron a atender el percance para sacar a los tripulantes quienes quedaron atrapados.

En el Boulevar Xonacatepec, a la altura de la calle Méxicó, el conductor de un automóvil perdió el control y chocó contra el registro de luz de una tienda de autoservicio. Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron para llevar a cabo las diligencias y deslindar responsabilidades.

En la calle 27 Norte y 4 Poniente dos automóviles chocaron debido a que los dos cruzaron la calle sin precaución. La colisión solo dejó daños materiales, por lo que las aseguradoras tuvieron que hacerse cargo para pagar los daños.

Por otro lado, un fuerte accidente pudo terminar en tragedia en el estado de Tlaxcala; La mañana de este sábado 15 de agosto se registró un choque múltiple entre un tráiler, una unidad de transporte de carga y una camioneta en donde viajaban peregrinos sobre la carretera México-Veracruz a la altura del municipio de Xaltocan.

Este hecho vial se registró en la zona conocida como La Retama en Xaltocan, cerca del kilómetro 102+500, lo que provocó el cierre total en el paso de circulación con dirección al municipio de Apizaco.

De acuerdo a información preliminar, un tráiler cargado de cementó embistió a una camioneta de caja seca con mercancía y esta a su vez impactó contra el vehículo que transportaba los peregrinos los cuales regresaban de haber visitado la Basílica de Guadalupe.

Derivado al choque múltiple, la unidad que transportaba a los fieles creyentes quedó volcada al igual que la otra unidad de carga, mientras que el tráiler terminó deteniéndose tras impactarse contra un muro de contención.

A pesar del aparatoso accidente, no se reportaron lesionados de gravedad, sin embargo, las unidades y la barrera vial quedaron con severos daños materiales.

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El paso con dirección a Apizaco en Tlaxcala quedó bloqueado totalmente durante varias horas mientras las autoridades realizan las diligencias competentes y el retiro de las unidades siniestradas; En tanto al carril contrario de la carretera México-Veracruz, también se vio afectado por lo que hubo reducción de carriles provocando tráfico lento.

La Guardia Nacional División Carreteras orientó a la ciudadanía que circulaba sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec cerca del km 102+500, para que tomará como ruta alterna el Libramiento Norte de la CDMX.

Las autoridades competentes determinaran las causas del accidente para fincar responsabilidades, de manera extraoficial se sabe que la unidad pesada habría tenido una posible falla en el sistema de frenos.

Con información de N+

MCS