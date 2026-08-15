Accidentes

Accidentes Provocan Caos Vial en Carreteras de Puebla y Tlaxcala Hoy 15 de Agosto

Personas atrapadas y daños materiales fue el saldo de diversos hechos viales ocurridos en carreteras federales que atraviesan por Puebla y Tlaxcala.

Tráiler provoca choque múltiple en la carretera México-Veracruz.Tráiler provoca choque múltiple en Tlaxcala. Foto: Guardia Nacional Carreteras

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Un Tráiler desencadenó un choque múltiple en la carretera México-Veracruz altura de Tlaxcala, mientras que en Puebla se registraron diversos accidentes.

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