Accidentes

Muere Hombre Tras Ataque de Pitbull Afuera de Estación Indios Verdes De Línea 3 del Metro

El incidente ocurrió en la zona de puestos ubicada en el andén K, sobre avenida Insurgentes Norte

Perro que Mató a Hombre Afuera del Metro Indios Verdes. Foto: N+Perro que Mató a Hombre Afuera del Metro Indios Verdes. Foto: N+

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