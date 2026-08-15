Muere Hombre Tras Ataque de Pitbull Afuera de Estación Indios Verdes De Línea 3 del Metro

Un hombre de entre 25 y 30 años murió tras ser atacado por un perro en las inmediaciones de la salida del Metro Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La agresión ocurrió la mañana de este sábado 15 de agosto en la zona de puestos ubicada en el andén K, sobre avenida Insurgentes Norte, en la colonia Residencial Zacatenco.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre caminaba por el lugar cuando fue atacado por el animal. Tras la agresión, presentó múltiples mordeduras, entre ellas una lesión en el cuello, además de heridas en otras partes del cuerpo.

Elementos de seguridad acudieron al sitio después de recibir un reporte sobre una persona lesionada por mordeduras en la zona de Insurgentes Norte y Ticomán. Al llegar, encontraron al hombre inconsciente sobre la vía pública y observaron al perro amarrado a un poste.

Ante la situación, solicitaron la presencia de servicios de emergencia para atender al lesionado. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y, tras realizar la valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Personal de seguridad intervino para controlar al animal y evitar que continuara la agresión. Hasta el momento, no se ha informado qué pasará con el perro después de ser controlado.

Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue acordonada para preservar el lugar y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. El cuerpo fue cubierto mientras se esperaba la llegada de los servicios periciales.

Personal especializado realizó el procesamiento del sitio y recabó elementos para esclarecer las circunstancias del hecho.