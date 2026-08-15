Economía

¿Cómo Saber Si Te Puedes Jubilar a los 60 o a los 65? Te Explicamos el Régimen de la Ley 73

Te explicamos a qué edad te puedes jubilar según el régimen de la Ley 73 y qué necesitas para obtener tu pensión

Adultos mayores¿Cómo saber a qué edad me puedo jubilar? Foto: Cuartoscuro

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