¿Cómo Saber Si Te Puedes Jubilar a los 60 o a los 65? Te Explicamos el Régimen de la Ley 73

¿A qué edad me puedo jubilar? Esta es una pregunta común para muchos trabajadores, pues las condiciones cambian según el régimen en que se trabajó. Te explicamos a qué edad te puedes jubilar si perteneces o no al régimen de la Ley 73 para el IMSS aprobada en 1997.

En México existen dos regímenes para la jubilación. Antes aún de que un trabajador inicie los trámites para su retiro, es indispensable que sepa bajo qué régimen laboró y cotizó antes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para conocer esta dato basta con saber en qué año se registró el trabajador. Con este dato, podremos esquivar la mayoría de los problemas que enfrenta aquel que inicia los trámites para solicitar una pensión.

Quienes se dieron de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 están bajo la Ley 73.

Quienes se registraron a partir del 1 de julio de 1997 están bajo el régimen de la ley 97.

Cabe señalar que se puede consultar el régimen al que pertenece el trabajador a través del Estado de Cuenta de su AFORE. También se puede obtener el dato por medio de una Constancia de Vigencia de Derechos, que indica la fecha exacta de tu registro en el IMSS.

Si te registraste bajo la Ley 73, puedes retirarte de forma anticipada entre los 60 y los 64 años por cesantía. Bajo esta modalidad recibirás un monto menor al que accedería si esperas a los 65 años.

Si te retiras a los 65 años por vejez se obtiene el 100% de pensión.

Si te retiras a los 64, por cesantía, se obtiene un 95% de pensión.

Cada año que se anticipa el retiro se obtiene un 5% menos de pensión. Por ello quienes se retiren a los 60 años por cesantía obtendrán un 75% de la pensión que habrían recibido si esperara a los 65 bajo el régimen de la Ley 73.

Toma en cuenta que para obtener la pensión debes encontrarte dentro del llamado “período de conservación de derechos”, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por tus cotizaciones semanales y que se cuenta a partir de la fecha de tu baja.

Para solicitar tu pensión debes haber cotizado un mínimo de 500 semanas ante el IMSS. Esto equivale a alrededor de 10 años de cotización. La pensión será el promedio del recibido en las últimas 250 semanas cotizadas, que corresponden a 5 años.

Para aquellos que se jubilen bajo la ley de 1997, el número de semanas mínimo aumenta a 875. Este requisito aumenta 25 semanas cada año hasta llegar a mil en 2031.

Además, estos trabajadores deberán contar con una AFORE. La pensión de estos trabajadores será en función de los ahorros que hayan invertido en sus cuentas individuales, aunque aquellos que no alcancen un monto mínimo serán beneficiados por el gobierno federal.