Pago Pensión IMSS e ISSTE: ¿Quiénes Reciben Depósito Doble o Triple en Junio 2026?

El pago de la Pensión IMSS e ISSSTE está a la vuelta de la esquina, pero para algunos derechohabientes este llegará con un 'extra'. En N+ te decimos quiénes reciben depósito doble o triple, además de cómo conseguirlo.

Conforme avanza el año, también sigue su curso el calendario de pagos a las personas jubiladas, justo después de que concluya la dispersión de los Apoyos Bienestar para Adultos Mayores.

¿Cuándo caen los pagos de Pensión IMSS e ISSSTE?

El depósito para pensionados depende de cada institución. Tanto el IMSS como el ISSSTE tienen sus propios calendarios de pagos de la jubilación, pero en ambos casos estos se realizan a más tardar los primeros días del mes.

Para junio 2026, las fechas de pago son las siguientes:

Pensión IMSS: Lunes 1 de junio 2026.

Pensión ISSSTE: Viernes 29 de mayo 2026.

Te recordamos que los pensionados y jubilados que mensualmente van a recibir su pago de la pensión en todo el año entrante son los que se encuentren en alguna de las siguientes ocho pensiones:

Cesantía por Edad Avanzada y Vejez (CEA y VE).

Orfandad.

Incapacidad permanente.

Viudez.

Invalidez.

Retiro.

IMSS-ISSSTE.

Ascendientes.

¿Quiénes reciben depósito doble o triple?

Los derechohabientes de la Pensión IMSS o ISSSTE que reciben un depósito extra del pago de su jubilación son aquellos que están registrados en el programa Vinculación Laboral que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y se encuentran laborando.

En el caso de los adultos mayores que estén jubilados y se encuentren laborando como parte de este programa y su empleador sea una persona física, cobrarán depósito triple, pues el pago de las utilidades en estos casos se puede extender hasta junio.

Por otro lado, los que ya recibieron su pago de utilidades solo recibirán un depósito doble: pago mensual y de la pensión.

Para sumarte al programa de Vinculación Laboral, debes cumplir con los siguintes requisitos:

Tener 60 años y más

Contar con una credencial del INAPAM (original)

Identificación oficial con fotografía (original)

Carnet de Salud IMSS/ISSSTE

Además, es necesario que llenes un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva", y hagas una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que, dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de afiliación, puedes llamar al número 55238680 o enviar un correo electrónico a vinculación.productiva@inapam.gob.mx.

DMZ