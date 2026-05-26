Calendario de Pagos Bienestar del 25 a 29 de Mayo : Estos Apellidos Cobran

Esta semana termina el tercer depósito del año y en los últimos días del calendario de pagos de la Pensión Bienestar, acá te decimos cuándo depositan el apoyo para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, para que sepas qué letras cobran en las fechas de pago del 25 al 29 de mayo 2026, sonde también reciben su dinero las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.

Algo muy importante que va a ocurrir esta semana es el pago doble para adultos mayores que también reciben la Pensión del Bienestar, aunque también hay algunos que van a cobrar un depósito triple gracias a la tarjeta de INAPAM.

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¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en mayo 2026?

De acuerdo con las fechas de pago que dio a conocer la nueva titular de las Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, del 4 al 27 mayo 2026 se va a realizar la dispersión del tercer depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones recibieron su apoyo económico correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 25 al 29 de mayo 2026: Apellidos y letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras y apellidos a las que depositan por día esta semana:

Letra S: Lunes 25 de mayo 2026:

Sánchez.

Salazar.

Santiago.

Soto.

Silva.

Sandoval.

Solís.

Santos.

Salas.

Serrano.

Salinas.

Suárez.

Sosa.

Salgado.

Segura.

Saucedo.

Santana.

Solano.



Letras T, U, V: Martes 26 de mayo 2026:

Torres.

Trejo.

Tapia.

Trujillo.

Téllez.

Tovar.

Toledo.

Trinidad.

Tolentino.

Tejeda.

Tenorio.

Tello.

Tinoco.

Tamayo.

Tirado.

Terán.

Uribe.

Urbina.



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Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo 2026:

Wong.

Walle.

Wilson.

Wiebe.

Wences.

Waldo.

Wall.

Williams.

Wolf.

Xool.

Xolo.

Xcotencatl.

Xicohtencatl.

Yépez.

Yam.

Yescas.

Yocupicio.

Yah.



Dado que el miércoles es el último día de pago, el jueves 28 y viernes 29 de mayo ya no habrá depósito de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. La próximo dispersión llegará en el mes de julio 2026.