Calendario de Pagos Bienestar del 25 a 29 de Mayo : Estos Apellidos Cobran

Esta semana acaba el calendario con las fechas de pago Bienestar, por eso checa a qué adultos mayores y mujeres 60 a 64 años les pagan la pensión del 25 a 29 de mayo 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 25 al 29 de mayo 2026 adultos mayores y mujeres que apellidos cobranLos últimos adultos mayores cobran la Pensión Bienestar de mayo 2026 esta semana. Foto: Cuartoscuro

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Calendario de Pagos Bienestar del 25 a 29 de Mayo : Estos Apellidos Cobran