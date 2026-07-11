Abre Registro Apoyo Bienestar de Madres Solteras de $6000: Requisitos y Cómo Solicitar en Julio

Durante los últimos días muchos programas sociales abrieron inscripciones y una gran noticia es que uno de los registros es un apoyo Bienestar para madres solteras, que da un pago de hasta 6 mil pesos, por eso acá te damos las fechas de trámite, los requisitos y pasos para solicitar la ayuda en julio 2026.

Para que no se te vaya ningún registro Bienestar, en una nota ya te dijimos cómo inscribirte al apoyo de 25 mil pesos, el link para hacer el trámite y la hora límite para asegurar la ayuda económica. Además, te damos los pasos para que puedas descargar el Formato FUB y demás documentos que pide la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Requisitos de registro al apoyo Bienestar para madres solteras en julio 2026

El programa que tiene inscripciones para mamás solteras es Jóvenes con Bienestar 2026, el cual entrega un apoyo de 6 mil pesos en una sola ministración en el Estado de México y también ofrece los siguientes servicios para quienes resulten beneficiarios:

Vinculación educativa con instituciones públicas de educación primaria, secundaria y/o media superior.

Servicios para el Bienestar.

Los requisitos para poder solicitar esta ayuda para madres durante el mes de julio son estos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en el Estado de México. Tener entre 18 y 29 años de edad. Presentar condición de pobreza. No haber concluido la educación obligatoria. Acta de Nacimiento. Identificación oficial vigente con fotografía. CURP. Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad) Formato Único de Bienestar. Firmar la Carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria.

¿Cómo inscribirse al apoyo para madres solteras Bienestar en julio 2026?

El registro está disponible hasta el 31 de julio y las aspirantes que cumplan con lo requisitos van a poder hacer su pre-registro en línea, lo único que deben hacer es seguir estos pasos:

Ingresa al siguiente link: https://imej.edomex.gob.mx.

Llena todos los datos que te pide el sistema de forma verídica.

Recuerda tener a la mano los documentos en formato PDF, con un tamaño máximo de 10MB cada uno.

Al finalizar tu pre-registro, recuerda descargar tu Formato Único de Bienestar (FUB) y guardarlo muy bien en tus archivos.

Al concluir esta etapa de pre-registro al apoyo Bienestar para madres solteras de 18 a 29 años, el siguiente paso será hacer la inscripción presencial a Jóvenes con Bienestar Edomex, en los módulos que se muestran en la convocatoria del programa social para este 2026.

AO