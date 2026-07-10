Apoyo de $6,000 para Hombres y Mujeres con Bienestar Abre Registro: ¿Cómo Inscribirse en Julio?

Checa los requisitos y pasos para hacer el registro al apoyo Bienestar de 6 mil pesos que tiene recepción de solicitudes en julio 2026 para hombres y mujeres.

Abre registro apoyo hombres y Mujeres con Bienestar de 18 a 29 años cómo inscribirse en julio 2026El apoyo Jóvenes con Bienestar tiene registro durante varios días de julio 2026. Foto: Gobierno de Edomex
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