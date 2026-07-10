Apoyo de $6,000 para Hombres y Mujeres con Bienestar Abre Registro: ¿Cómo Inscribirse en Julio?

Durante los últimos días hubo mucha actividad en cuanto a programas sociales, y ahora se dio a conocer que se abre el registro al apoyo de 6 mil pesos para hombres y mujeres con Bienestar de 18 a 29 años de edad, por eso acá te damos los requisitos, fechas para hacer el trámite y cómo inscribirse en julio 2026.

Justo esta semana las autoridades anunciaron la apertura del registro al apoyo Bienestar de 25 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años, por eso en una nota te mostramos los requisitos y días en que estará abierta la recepción de solicitudes. También te dios a conocer la lista de módulos que están disponibles para la inscripción y cómo descargar los documentos que pide la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Requisitos de registro al apoyo para hombres y mujeres con Bienestar de 18 a 29 años en julio 2026

El programa que tiene inscripciones es Jóvenes con Bienestar 2026, el cual entrega un apoyo de 6 mil pesos en una sola ministración y también ofrece los siguientes servicios para quienes resulten beneficiarios:

Vinculación educativa con instituciones públicas de educación primaria, secundaria y/o media superior.

Servicios para el Bienestar.

Los requisitos para poder solicitar esta ayuda durante el mes de julio son estos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en el Estado de México. Tener entre 18 y 29 años de edad. Presentar condición de pobreza. No haber concluido la educación obligatoria. Acta de Nacimiento. Identificación oficial vigente con fotografía. CURP. Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad) Formato Único de Bienestar. Firmar la Carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria.

¿Cómo registrarse al apoyo Jóvenes con Bienestar 2026?

Hasta el 31 de julio los aspirantes que cumplan con lo requisitos van a poder hacer su pre-registro en línea, lo único que deben hacer es seguir estos pasos:

Ingresa al siguiente link: https://imej.edomex.gob.mx.

Llena todos los datos que te pide el sistema de forma verídica.

Recuerda tener a la mano los documentos en formato PDF, con un tamaño máximo de 10MB cada uno.

Al finalizar tu pre-registro, recuerda descargar tu Formato Único de Bienestar (FUB) y guardarlo muy bien en tus archivos.

Al concluir esta etapa de pre-registro al apoyo para hombres y mujeres de 18 a 29 años, el siguiente paso será hacer la inscripción presencial a Jóvenes con Bienestar, en los módulos asignados en la convocatoria del programa social para este 2026.

AO