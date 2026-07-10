Sujeto Abusó de su Hijastra Menor de Edad en Tlaxcala; Ya Fue Sentenciado

Mario "N" agredió físicamente a la víctima en repetidas ocasiones aprovechando su figura de autoridad como padrastro en la entidad tlaxcalteca.

Sentenciado Mario N por Abuso Sexual a Hijastra Menor de Edad en TlaxcalaFoto: N+

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Mario 'N', padrastro en Tlaxcala, sentenciado a 33 años por abuso sexual a su hijastra menor. Un caso que no debe quedar en el olvido.

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