Sujeto Abusó de su Hijastra Menor de Edad en Tlaxcala; Ya Fue Sentenciado

Este jueves 9 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 33 años de prisión contra Mario “N” por el delito de violación cometida en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado, padrastro de la víctima, la agredió sexualmente en repetidas ocasiones durante el año 2020 en la entidad tlaxcalteca.

Sentencian a Mario “N” por abuso sexual de su hijastra menor de edad en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) obtuvo una sentencia de 33 años y cuatro meses de prisión contra Mario “N”, responsable del delito de violación.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la dependencia, en el año 2020, el hoy sentenciado, padrastro de la víctima menor de edad, la agredió sexualmente en repetidas ocasiones.

Detienen a Martín “N” por abuso sexual de persona en Tlaxcala

El pasado 8 de julio se dio a conocer la detención de Martín “N” por ser el presunto responsable de un abuso sexual ocurrido en contra de una persona el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con la FGJE Tlaxcala, los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2023, cuando presuntamente realizó tocamientos indebidos a la víctima mientras convivían.

Con información de N+

GMAZ