Detienen a Sujeto por Presunto Abuso contra una Persona en Tehuacán, Puebla

Este martes 30 de junio de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Braulio “N” por presuntamente participar en una violación tumultuaria en el municipio poblano de Tehuacán.

El hoy detenido en compañía de un cómplice habrían convencido a la víctima de abordar una camioneta, llevándola a un cerro en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, donde posteriormente la agredieron.

Detienen a Braulio “N” por presunta violación tumultuaria en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Braulio “N”, de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación tumultuaria, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con los actos de investigación, en junio de 2002 la víctima fue convencida de abordar una camioneta en la que viajaban el hoy detenido y otra persona. Posteriormente, ambos presuntamente la trasladaron a un camino de terracería ubicado en las inmediaciones de un cerro, donde habrían cometido la agresión sexual.

Como resultado del seguimiento de las investigaciones y del cumplimiento del mandamiento judicial vigente, agentes de la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía de Investigación Regional ubicaron y detuvieron a Braulio “N” en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, municipio de Tehuacán, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Braulio N., de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación tumultuaria, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán.#FiscalíaTeEscucha… pic.twitter.com/PzlJV70uXR — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 1, 2026

Sentencian a Fernando “N” por abusar de una niña en la ciudad de Puebla

El pasado 6 de junio la FGE Puebla dio a conocer que quedó firme la sentencia condenatoria dictada contra Fernando “N”, responsable de los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de una niña.

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Las investigaciones permitieron establecer que los hechos ocurrieron de manera reiterada entre 2014 y 2019, cuando la víctima era una niña. Aprovechando la cercanía y confianza derivadas del entorno familiar, realizó diversas conductas constitutivas de delitos sexuales en distintos momentos y lugares de la ciudad de Puebla.

Con información de N+

GMAZ