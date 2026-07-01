Detienen a Sujeto por Presunto Abuso contra una Persona en Tehuacán, Puebla

De acuerdo con las autoridades, Braulio "N" y su cómplice habrían convencido a la víctima de subirse a una camioneta para después agredirla.

Braulio N Detenido Abuso Sexual Violación Tumultuaria Víctima Tehuacán PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Braulio 'N' y su cómplice convencieron a una víctima para subir a una camioneta y agredirla. La Fiscalía de Puebla actúa. Descubre más sobre este caso.

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