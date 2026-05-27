Capturan a Maestro Señalado de Abuso en Agravio de su Alumno en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala logró la detención de Salvador "N" como presunto responsable en el delito de abuso en agravio de uno de sus alumnos.

De acuerdo a las investigaciones el maestro "Chava" presuntamente realizó tocamientos indebidos a la víctima, quien en ese momento era su estudiante.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, sin embargo, fue hasta este miércoles 27 de mayo de 2026 que se confirmó la detención del docente por este delito.

Salvador "N" detenido por abuso en agravio de su alumno en Apizaco, Tlaxcala

Agentes de investigación ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Salvador "N" en el municipio de Apizaco para posteriormente ser trasladado al Ministerio Público en donde continuará con su proceso legal.

La Fiscalía de Tlaxcala reafirmó su compromiso para que ningún delito quede impune y garantizar la seguridad de la comunidad, sobretodo para los alumnos que se encuentren en situaciones vulnerables.

Cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha la página de Internet www.acosoescolar.sep.gob.mx y la línea telefónica 01800-11-ACOSO (22676) para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre este fenómeno que se presenta en diversos centros escolares del país.

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Rafael "N" sentenciado por abuso contra menor en la ciudad de Puebla

Rafael "N" fue sentenciado a más de siete años en prisión por el delito de abuso en agravio de una menor de 13 años de edad en la ciudad de Puebla.

El imputado fue sorprendido en flagrancia por policías municipales mientras cometía los actos contra la menor de edad al interior de un vehículo en la intersección de la calle Juquila y avenida San Pedro de Santa María Xonacatepec, el 29 de abril de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, Rafael "N" abordó a la adolescente cuando se encontraba en la vía pública y posteriormente abuso de ella dentro del automóvil, sin embargo, no se imaginaba que los oficiales se encontraban en la zona realizando recorridos de vigilancia.

Una vez finalizadas los datos de pruebas, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) impuso una pena de siete años y nueve meses de prisión, además de una multa equivalente a 125 Unidades de Medida y Actualización, así como el pago por concepto de reparación del daño moral a favor de la víctima.

Con información de N+

MCS