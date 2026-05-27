Capturan a Maestro Señalado de Abuso en Agravio de su Alumno en Tlaxcala

El profesor Salvador "N" fue detenido luego de labores de inteligencia en el municipio de Apizaco en Tlaxcala.

Maestro detenido por abuso en Tlaxcala.Foto: FGJ Tlaxcala

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Salvador 'N', maestro en Apizaco, arrestado por abuso a su alumno. La SEP lanza recursos para prevenir y denunciar acoso escolar. Infórmate sobre cómo proteger a los estudiantes.

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