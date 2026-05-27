Dos Hombres Fueron Asesinados con Arma de Fuego en Izúcar de Matamoros, Puebla

Autoridades ministeriales en Puebla investigan el asesinato de dos hombres originarios de Atlixco, cuyos cuerpos fueron localizados con impactos de arma de fuego en campos de cultivo de la comunidad de San Nicolás Tolentino, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros.

La Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó la investigación por el hallazgo de las dos personas sin vida cuyos cuerpos presentaron signos de violencia.

Investigan doble homicidio en San Nicolás Tolentino

Una vez que la Fiscalía de Puebla realizó el levantamiento de los cadáveres, comenzaron las labores para determinar la identidad de ambas víctimas.

Se sabe que los cuerpos corresponden a dos personas que presentaban diversas heridas provocadas por arma de fuego, además de señales de tortura.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley e iniciar la respectiva carpeta de investigación, con el fin de establecer la causa de muerte y dar con los responsables del doble homicidio.

Con información de Ehécatl Mello y Yessica Ayala

JAPR