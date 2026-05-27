Dos Hombres Fueron Asesinados con Arma de Fuego en Izúcar de Matamoros, Puebla

Los cuerpos de las víctimas presentaban impactos de bala y fueron abandonados en la comunidad de San Nicolás Tolentino.

Las víctimas presentaban huellas de tortura.Foto: Yessica Ayala

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Doble homicidio en Puebla: dos cuerpos con impactos de bala y signos de tortura fueron encontrados en San Nicolás Tolentino. Autoridades buscan esclarecer el caso.

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