Muere Niño que Recibió un Disparo en la Cabeza tras Balacera en el Mercado Morelos de Puebla

El niño Tadeo de 9 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza durante un ataque armado en inmediaciones del Mercado Morelos de Puebla, falleció después de permanecer por tres semanas hospitalizado.

El pasado 6 de mayo, el menor se encontraba con su madre en un local de la calle 48 Norte, esquina con Ciclismo cuando dos hombres identificados como Brayan "N" de 19 años de edad y Eberic "N" de 38 años, dispararon contra un grupo de personas.

Ataque armado en el Mercado Morelos dejó tres lesionados y dos detenidos el 6 de mayo

Las balas alcanzaron a tres personas, entre ellas estaban Tadeo y su madre quienes quedaron gravemente heridos por lo que paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron a brindarles los primeros auxilios y llevaron al menor al Hospital de la Niñez Poblana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Niño de 10 Años Resultó Herido durante Balacera en Mercado Morelos de Puebla

Ahí, permaneció por veinte días luchando entre la vida y la muerte, sin embargo, este lunes 25 de mayo su cuerpo ya no resistió la batalla y murió durante la noche. En tanto a la madre de 42 años de edad, no se han dado más detalles sobre su estado de salud.

Este caso conmocionó a la sociedad quienes piden que se haga justicia pues este podría tratarse de un daño colateral en la lucha por el mando en el Mercado Morelos.

Brayan y Eberic "N" vinculados a proceso tras balacera en el Mercado Morelos que dejó a un niño sin vida

Cabe destacar que el día de la balacera, Brayan y Eberic "N" fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, en donde posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas; No obstante, la muerte del menor da un giro contundente para su sentencia.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Eberic N. y Brayan Gael N., presuntos responsables de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas, por hechos ocurridos en el Mercado Morelos.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/bQdasCy9WD — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 15, 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, durante este tiempo los imputados permanecerán en prisión preventiva.

Las investigaciones tras esta balacera continúan en curso por lo que las autoridades han optado por reservarse información para no entorpecer las indagatorias y tener resultados certeros.

Con información de Cristóbal Lobato

MCS