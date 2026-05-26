Muere Niño que Recibió un Disparo en la Cabeza tras Balacera en el Mercado Morelos de Puebla

Tadeo de nueve años de edad falleció después de permanecer por tres semanas hospitalizado luego del ataque armado en el Mercado Morelos en Puebla.

Ataque armado en el Mercado Morelos deja a niño de 9 años muerto.Foto: N+

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Conmoción en Puebla: Tadeo, de 9 años, fallece tras recibir un disparo en la cabeza en el Mercado Morelos. La sociedad exige justicia. ¿Qué sigue para los responsables?

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