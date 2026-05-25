Dejan Mensaje de Amenaza contra Docentes de Escuela Secundaria de Puebla; Evacúan a Alumnos

La mañana de este 25 de mayo autoridades dieron a conocer que se reportó el hallazgo de un mensaje con amenazas contra el personal docente de la Escuela Secundaria Técnica número 45 en el municipio de Coronango de Puebla.

La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango recibió el reporte en las primeras horas de clases por lo que rápidamente se trasladaron a la institución educativa par atender la situación.

En una acción coordinada con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Policía Municipal a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, activó los protocolos de actuación correspondientes.

Evacuan a alumnos y maestros de la Técnica número 45 por mensaje de amenazas

Alumnos, maestros y trabajadores de la Escuela Secundaria Técnica número 45 fueron evacuados conforme al protocolo correspondiente mientras que se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones.

El objetivo primordial de estas acciones fue salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo, descartándose cualquier situación de riesgo.

Las autoridades exhortaron a las madres y padres de familia a mantener un diálogo constante y abierto con sus hijos, reforzando la prevención desde el hogar. De igual forma, hicieron un llamado a la sociedad para actuar con responsabilidad evitando la difusión de rumores o acusaciones infundadas que puedan alarmar a la comunidad escolar.

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Hacen llamado a alumnos tras mensajes de amenazas por retos virales

Cabe destacar que estos mensajes de amenazas se han popularizado en las instituciones educativas como parte de un "reto viral" para que las clases sean canceladas, por lo que es importante hablar con los estudiantes para que eviten hacer estas acciones que movilizan al cuerpo de emergencias sin medir las consecuencias.

La Policía de Coronango dio a conocer que mantendrá los esquemas de vigilancia constante y el trabajo coordinado a través de sus diversas direcciones como parte de su compromiso con la seguridad escolar.

Con información de N+

MCS