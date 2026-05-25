Dejan Mensaje de Amenaza contra Docentes de Escuela Secundaria de Puebla; Evacúan a Alumnos

Elementos de seguridad de Coronango ejecutaron un operativo de seguridad en la Escuela Secundaria Técnica Número 45 luego de este reporte.

Escuela Secundaria Técnica número 45 en Coronango, Puebla.Foto: N+

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Mensaje de amenaza en Escuela Secundaria Técnica 45 de Coronango lleva a evacuación. Seguridad y prevención en acción. Infórmate sobre las medidas tomadas.

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