¿Qué Pasó en Santa María Tulpetlac Hoy? Hallan Restos Humanos en Hielera en Ecatepec

Una hielera de unicel fue abandonada con restos humanos, afuera de una vivienda en Santa María Tulpetlac

Hallan restos humanos en Santa María TulpetlacFoto: N+
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