¿Qué Pasó en Santa María Tulpetlac Hoy? Hallan Restos Humanos en Hielera en Ecatepec

Este lunes, 25 de mayo de 2026, fueron hallados restos humanos en una hilera en Santa María Tulpetlac, municipio de Ecatepec, Estado de México.

Según los primeros reportes, una hielera de unicel fue abandonada afuera de una vivienda, ubicada en la calle Hidalgo Sur, casi esquina con calle Oaxaca. Se especula que contiene una cabeza humana.

Elementos de la policía municipal llegaron al lugar a resguardar la zona, en espera del arribo de elementos de la Fiscalía del Estado de México, para iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos.

El paso a la zona está restringido, lo que genera molestia entre vecinos del lugar que intentar llegar a sus viviendas.

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