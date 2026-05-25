¿Cómo Activar la Tarjeta de Mujeres con Bienestar 2026 para Cobrar Apoyo de $2,500?

Si acabas de recibir tu tarjeta de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años, conoce qué debes hacer para la activación de tu medio de pago

Checa Cómo Activar la Tarjeta de Mujeres con Bienestar 2026 para Cobrar Apoyo de 2,500 pesosLas nuevas beneficiarias de Mujeres con Bienestar han recibido su tarjeta. Foto: Juan Carlos González Romero

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