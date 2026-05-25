¿Cómo Activar la Tarjeta de Mujeres con Bienestar 2026 para Cobrar Apoyo de $2,500?

Miles de nuevas beneficiarias han recibido su tarjeta de Mujeres con Bienestar en los últimos días por lo que muchas se preguntan cómo activar el plástico para comenzar a cobrar el apoyo de 2,500 pesos para mexiquenses de 18 a 59 años. Por ello, acá te decimos qué debes hacer para habilitar tu medio de pago.

Luego de que se realizara el registro para aquellas solicitantes que ya contaban con número de folio, en días recientes se ha llevado a cabo la entrega de tarjetas del programa de la Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex), de ahí que muchas mujeres empezarán a disfrutar de este apoyo económico.

Además, aquellas que ya son beneficiarias de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años, tienen la posibilidad de solicitar un apoyo de 35 mil pesos, y en una nota previa te decimos cuáles son los requisitos y cómo pedir esta ayuda.

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¿Cómo activar la tarjeta de Mujeres con Bienestar en 2026?

Las beneficiarias que ya cuentan con su tarjeta y que desean activarla para comenzar a cobrar su apoyo de 2,500 pesos bimestrales, tienen dos opciones para habilitar el medio de pago, una es por internet y la otra por teléfono. A continuación te explicamos cada una:

Activar tarjeta de Mujeres con Bienestar por internet

Ingresa a la plataforma cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx Da clic en “Registrarme”. Crea un usuario con tu correo electrónico y número de teléfono. Debes usar los mismos datos que ingresaste en tu solicitud. Crea una contraseña y confírmala Lee y autoriza los términos y condiciones y aviso de privacidad Ingresa los datos de tu tarjeta que se te solicitan

Una vez que completes los pasos anteriores, deberás esperar unos minutos, pues recibirás un correo de confirmación para que sepas que tu cuenta está lista y que ya puedes usar tu tarjeta. Este mismo proceso lo puedes realizar en la App de Programas del Bienestar.

Activar tarjeta de Mujeres con Bienestar por teléfono

Llama al número 55 9370 0924 Selecciona la opción 2 Ingresa el número de cuenta Marca la opción 2 y luego la opción 1 Solicita al asesor la activación de tu tarjeta

Toma en cuenta que para este proceso es importante que tengas a la mano tu tarjeta del programa, además de que te solicitarán datos como número de teléfono y correo electrónico. También se recomienda tener paciencia, ya que la línea suele estar ocupada.