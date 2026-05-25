Nuevo Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 24 de Mayo?

El Sorteo Zodiaco 1746 se realizó este domingo con otros dos cachitos coleccionables del Álbum Retro, y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 24 de mayo 2026, que fue de 7 millones de pesos.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal que otorga un premio mayor de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortean dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos.

Lista de premios de la Lotería Nacional 24 de mayo 2026

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.

Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

La bolsa total del Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional del 24 de mayo es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos Dos terceros lugares: 176 mil pesos 2 ganadores de 88 mil pesos 2 ganadores de 61,600 pesos 2 ganadores de 52,800 pesos 3 ganadores de 44 mil pesos

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1746 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1746.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 24 de mayo?

El ganador del Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional fue el billete con el signo y número Libra 9076, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La única serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Veracruz, Veracruz.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Capricornio 7723 y Aries 2481. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional 24 de mayo cayeron en los siguientes lugares:

Capricornio 7723 . La serie de este boleto fue entregado para su distribución en su Serie Unica, por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Aries 2481. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Reynosa, Tamaulipas.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1746 fueron para Tauro 3644 y Capricornio 4458, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Tauro 3644 . El billete premiado se vendió en canales electrónicos.

Capricornio 4458. La serie única se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Colima, Colima.

¿Cómo checar qué premio ganó tu cachito de Lotería Nacional?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional 24 de mayo, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 24 de mayo 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.