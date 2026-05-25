¿Qué Tipo de Cáncer Tiene Lula da Silva? Presidente de Brasil se Somete a Tratamiento

Este lunes, 25 de mayo de 2026, se informó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inició un tratamiento preventivo de radioterapia tras ser diagnosticado con cáncer de piel en etapa temprana, informaron los médicos que atienden al mandatario de 80 años y su oficina.

Cabe recordar que a Lula le extirparon una lesión de carcinoma basocelular el pasado 24 de abril.

"Se decidió proceder ⁠a un tratamiento complementario con radioterapia preventiva superficial en el cuero cabelludo", indicaron los médicos del Hospital Sirio-Libanés en un informe, añadiendo que Lula mantendrá sus actividades diarias sin restricciones.

Varias sesiones de radioterapia

Un portavoz de la presidencia de Brasil declaró a Reuters que la "pequeña" lesión fue diagnosticada como cáncer en ​etapa temprana y ​que ‌Lula ‌se someterá a 15 sesiones de radioterapia para prevenir la aparición de nuevas lesiones.

Se espera que Lula se presente a ​un cuarto mandato no consecutivo en octubre y actualmente lidera varias encuestas ‌de opinión frente ‌al candidato de derecha Flavio Bolsonaro, de cara a una posible segunda vuelta.

Es el presidente en ejercicio de mayor edad de Brasil y ha tenido varios problemas de salud, incluyendo cirugías de emergencia ‌en 2024 para tratar y prevenir una hemorragia cerebral. ⁠Lula recibió tratamiento para el cáncer de garganta en 2011.

Con información de N+ y Reuters

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