¿Qué Tipo de Cáncer Tiene Lula da Silva? Presidente de Brasil se Somete a Tratamiento

Luiz Inácio Lula da Silva mantendrá sus actividades diarias sin restricciones

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de BrasilFoto: AP | Archivo

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Lula da Silva, de 80 años, recibe radioterapia preventiva tras extirpación de carcinoma basocelular. Su rutina diaria no se verá afectada, según los médicos.

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