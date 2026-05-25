Ataque a Tren Deja Más de 30 Muertos: Así Fue Explosión con Coche Bomba

Esto es lo que se sabe sobre el ataque contra un tren de pasajeros, que dejó al menos 30 personas muertas

Ataque a tren de pasajeros en PakistánFoto: Reuters

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Tragedia en Pakistán: ataque suicida con coche bomba en tren de Quetta deja al menos 30 muertos.

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