Ataque a Tren Deja Más de 30 Muertos: Así Fue Explosión con Coche Bomba

Un ataque suicida con un coche bomba, contra un tren de pasajeros, causó la muerte de al menos 30 personas; esto es lo que se sabe sobre la tragedia.

¿Qué pasó en Pakistán?

Los hechos ocurrieron el domingo, 24 de mayo de 2026, en Pakistán, donde se registró un ataque suicida con un coche bomba, hecho que fue reivindicado por milicianos separatistas baluchíes, informaron las autoridades hoy lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, un atacante suicida habría estrellado un automóvil cargado de explosivos contra un tren de pasajeros, que transportaba a personal de seguridad pakistaní y a sus familias en Quetta, ⁠la capital de la provincia de Baluchistán.

El tren transportaba gente desde la zona del acuartelamiento del ejército de Quetta para conectar con el Jaffar Express, como parte del viaje de regreso a sus ciudades de origen para celebrar el Eid al-Adha, según funcionarios.

La explosión descarriló la locomotora y tres vagones, mientras que ‌otros dos volcaron, informó el ministerio encargado de los ferrocarriles de Pakistán.

Las imágenes del lugar mostraban vehículos calcinados, "bogies" volcados, edificios residenciales dañados, metal retorcido y escombros esparcidos cerca de las vías, así como fuego y humo saliendo de los restos.

El Ejército ‌de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) habría reivindicado el ⁠ataque, evento que describió como un ataque suicida.

¿Qué es el Ejército de Liberación Baluchistán?

El grupo separatista Baluchistán lleva décadas luchando a cuenta de la explotación de los recursos regionales de esta provincia rica en minerales, alegando que la población local se ve privada de la parte ‌que ‌le corresponde.

Baluchistán, que limita con Irán y Afganistán, alberga proyectos de desarrollo chinos y el puerto de aguas profundas de Gwadar.

En marzo de 2025, milicianos del Baluchistán secuestraron el Jaffar Express, que transportaba a soldados del ejército, y tomaron a cientos de ‌rehenes antes de que una operación militar pusiera fin al enfrentamiento, con saldo ⁠de 21 rehenes muertos, entre ellos, soldados y atacantes.

A principios de 2026, las fuerzas de Pakistán mataron a 145 milicianos después de que el grupo llevara ‌a cabo ataques coordinados en toda la provincia, en los que murieron casi 50 personas.

RMT