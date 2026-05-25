Sheinbaum Dice de Qué Hablará en Mensaje por Rendición de Cuentas

La presidenta Sheinbaum Pardo da detalles sobre la rendición de cuentas que dará con motivo de su triunfo electoral de 2024

Claudia Sheinbuam en la conferencia mañanera del 25 de mayo 2026Foro: Presidencia

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El 31 de mayo, la presidenta Sheinbaum dará un mensaje sobre su gobierno desde 2024. Infórmate sobre los temas clave que presentará en plazas públicas de México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+