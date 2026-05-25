Sheinbaum Dice de Qué Hablará en Mensaje por Rendición de Cuentas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer de qué hablará durante el mensaje de rendición de cuentas, que dará el 31 de mayo de 2026, con motivo de su triunfo electoral de 2024.

¿De qué hablará Sheinbaum en el mensaje de rendición de cuentas?

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de mayo de 2026, la mandataria dio detalles sobre los temas de los que hablará durante el mensaje de rendición de cuentas, que se transmitirá en plazas públicas de todo el país.

Sheinbaum Pardo apuntó que “nuestra visión siempre es dar un informe y en este caso, llamamos a la plaza pública, pero en las 32 entidades de la República”, donde el mensaje será transmitido a través de pantallas.

Detalló que en el mensaje de rendición de cuentas hablará sobre lo que ha hecho en el año y medio que lleva de gobierno y desde que ganó la elección del 2 de junio de 2024.

“Es pertinente informar de por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía, que en México decidimos los mexicanos, nadie más, ese es el objetivo”, afirmó Sheinbaum Pardo.

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Mencionó que hoy en la tarde tendrá una reunión en la que definirá dónde dará el mensaje, ya sea desde Palacio Nacional o dese cualquier otro lugar, en la Ciudad de México (CDMX), así como los lugares donde se colocarán las pantallas.

La mandataria descartó que el mensaje del domingo, 31 de mayo de 2026, sea en el Zócalo CDMX, pues la plancha de la Constitución está ocupada por el FIFA Fan Festival, para el Mundial de futbol.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

Con información de N+.

RMT