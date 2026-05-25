¿Qué Pasó en la Colonia Guerrero Hoy? Video del Incendio en una Vivienda

Un incendió se registró en una casa de la colonia Guerrero hoy, 25 de mayo de 2026; en N+, te informamos qué pasó la madrugada de este lunes en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en la colonia Guerrero hoy?

Cuerpos de rescate atendieron una emergencia en la calle Degollado número 89, esquina con la calle Soto, en la colonia Guerrero, donde un incendio consumió una casa.

Bomberos de la Ciudad de México atendieron la emergencia, mientras que policías rescataron a una familia que había quedado atrapada en uno de los inmuebles.

“Gracias Dios no hubo heridos, estamos todos bien. No hubo ningún inconveniente con las personas, salimos todos a tiempo, pero todavía no sabemos qué originó el fuego”, declaró a N+ Wilmer Andrade, uno de los vecinos del inmueble que se incendió hoy.

“Nos levantamos por unos golpes; pensé que era una pelea o algo, pero cuando nos levantamos y miramos, ya el fuego estaba esparcido por todo el departamento”, mencionó el testigo, quien agregó que su primera reacción fue sacar a su familia para salvarla.

Andrade apuntó que “se escucharon bastantes golpes físicos en las paredes, como tratando de abrir, pero como él no decía nada (el vecino), nosotros pensamos que era una pelea y yo tampoco me atreví a abrir la puerta, porque uno no sabe qué circunstancias están pasando afuera”.

Policías rescatan a familia de incendio

Uno de ellos policías que colaboró en el rescate de la familia, integrada por una mujer, una bebé y un hombre, relató a los micrófonos de N+ que junto con uno de sus compañeros los sacaron del inmueble.

Relató que ingresaron a la casa por la vivienda adjunta, se saltaron la barda y “sacamos a las personas”.

Ashley, la mujer que fue rescatada del incendio, contó que a N+ cómo fue que quedó atrapada en su casa, junto con su familia, por el siniestro en la colonia Guerrero:

“Pensé que se estaban peleando y escuchaba gritos, pero no me imaginaba que era eso y ya cuando salí a asomarme, ya estaba el incendio ahí y ya no podía bajar, estaba hasta el segundo piso”.

Agregó que ante la emergencia, llamó a las autoridades para pedir auxilio y “gracias a Dios, llegaron rápido y pasaron por mí por la otra casa”.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de CDMX controló y sofocó el incendio de hoy en la casa de la calle Degollado, en la colonia Guerrero.

Video del momento del incendio hoy

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Mapa de la zona del incendio hoy

Con información de N+.

RMT