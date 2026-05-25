¿Qué Pasó en la Colonia Guerrero Hoy? Video del Incendio en una Vivienda

Policías de la Ciudad de México rescataron a una familia que había quedado atrapada por el incendio de hoy

Incendio en la colonia Guerrero hoy 25 de mayo 2026Foto: N+

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Incendio en la colonia Guerrero: policías rescatan a una familia atrapada. Descubre cómo lograron salir a salvo de esta emergencia en CDMX.

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