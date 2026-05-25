El Papa Pide 'Desarmar' a la IA para que la Tecnología No Domine lo Humano

En su primera encíclica "Magnifica Humanitas", el papa León XIV llamó a "desarmar" a la Inteligencia Artificial para impedir que la tecnología domine lo humano

Papa León XIVLeón XIV llamó a “desarmar” la inteligencia artificial y evitar que quede sometida a la lógica de la competencia tecnológica, económica y militar. Foto: AFP.

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¿Puede la IA dominar lo humano? El Papa León XIV advierte sobre los riesgos en su encíclica 'Magnifica Humanitas' y llama a un debate social para regular su impacto.

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