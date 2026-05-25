El Papa Pide 'Desarmar' a la IA para que la Tecnología No Domine lo Humano

El papa León XIV llamó a "desarmar" a la inteligencia artificial (IA) para evitar que la tecnología domine lo humano, según lo establecido en su primera encíclica "Magnifica Humanitas", la cual fue publicada este lunes 25 de mayo.

El pontífice afirmó que "desarmar" a la IA implica romper la relación entre el poder tecnológico y el derecho a gobernar, así como impedir la imposición de lo tecnológico.

"Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano", señaló en el apartado 110 del documento.

El líder de la Iglesia católica sostuvo que la carrera por desarrollar "el algoritmo más eficaz" y reunir "el banco de datos más amplio" busca consolidar ventajas geopolíticas y comerciales, por lo que pidió sustraer la inteligencia artificial de los monopolios y abrirla al debate social y cultural.

León XIV consideró que el desafío de la IA ya no es únicamente ético o técnico, sino también ecológico, al asegurar que esta tecnología se ha convertido en un entorno en el que la humanidad está inmersa.

"La IA es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar", llamó.

El pontífice añadió que no basta regular la inteligencia artificial y defendió la necesidad de "desarmarla y hacerla acogedora".

"Significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable, y por tanto habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida", apuntó.

¿Cuáles son los aspectos clave de la encíclica?

La encíclica del papa León XIV sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial es un llamado a promover la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz y a superar la teoría de la guerra justa y relanzar el diálogo y el multilateralismo.

El documento fue firmado por el pontífice el pasado 15 de mayo, en el 135 aniversario de la "Rerum Novarum" de León XIII y será explicada por el mismo Robert Prevost, en un inédito acto de presentación.

Dividida en cinco capítulos, más una introducción y una conclusión, "Magnifica Humanitas" no condena la tecnología, e incluso exalta su valor, pero advierte que no es neutra y puede deshumanizar. Por ello, en este documento, el papa pide "construir en el bien" y "permanecer humanos".

Estos son los temas que aborda el papa en su encíclica: