Marchas HOY 25 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas CNTELa CNTE prevé una movilización este lunes 25 de mayo en la CDMX.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy 25 de mayo, la CDMX enfrenta 2 marchas y 10 concentraciones. Planifica tus trayectos con la información de la SSC y evita sorpresas en tu día.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+