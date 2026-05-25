Marchas HOY 25 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 25 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 10 concentraciones, siete citas agendadas y tres eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:00 horas. Alianza Nacional de Jubilados en el Senado de la República, col. Tabacalera, Av. Paseo de la Reforma No. 135, con destino al Zócalo capitalino. “Mega Marcha Nacional de Jubilados de Confianza” contra reforma al artículo 127 constitucional y en defensa de pensiones.

09:00 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Marcha previo al paro nacional indefinido para exigir derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mejoras laborales y salariales.

Concentraciones

Álvaro Obregón

07:00 horas. Ciudadanía en Resistencia en el Órgano de Administración Judicial, col. Guadalupe Inn, Av. Revolución No. 1508. Exigen pago de indemnizaciones y pensiones complementarias, además de protestar contra el Mundial de Futbol 2026.

Cuauhtémoc

18:00 horas. Metro Popular CDMX en estación “Hidalgo” de las líneas 2 y 3 del Metro, col. Tabacalera, Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma. Exigen tarifa preferencial y movilidad digna.

10:00 horas. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, col. Centro Histórico, José María Pino Suárez No. 2. Actividades político-culturales por los 19 años de la desaparición forzada de integrantes del EPR en Oaxaca.

Gustavo A. Madero

13:00 horas. Colectivo “Synergia” de la UPIITA-IPN en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, col. La Laguna Ticoman, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580. Asamblea por incumplimiento de demandas estudiantiles y presuntas agresiones durante marcha del 21 de mayo.

Milpa Alta

13:00 horas. Comunidad estudiantil del CECyT 15 “Diodoro Antúnez Echegaray” del IPN en el plantel ubicado en col. Tenantitla, Cda. Gaston Melo No. 41. Exigen destitución de la directora del plantel.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.