España Convoca a Yamal, García, Pubill y Más para el Mundial 2026; No Irá Ninguno del Madrid

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026, dada a conocer este lunes por el seleccionador Luis de la Fuente.

Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid, Marc Pubill, son las novedades de la nómina, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

De la Fuente también destacó la "polivalencia" de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección.

España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.

La Roja aspira a mejorar sus resultados de los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.

De la Fuente incluyó en su lista a futbolistas actualmente lesionados -Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz- o que salen de lesión -Mikel Merino- y aseguró que espera contar con todos "para el primer o el segundo partido".

"Estamos muy tranquilos y conscientes de que si no hay contratiempos podemos disponer casi de todos desde el primer partido. Tenemos una coordinación excepcional entre los cuerpos médicos y preparadores físicos de los clubes", dijo.

"En nuestra concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la Federación. Contaremos con ellos cuando consideremos oportuno. Si no es en el primer partido, será en el segundo. Todos los futbolistas van a llegar en un buen momento de forma y energía para disfrutar con ellos”, señaló en rueda de prensa tras presentar la lista.

Más tarde, al ser preguntado directamente por Lamine Yamal, no quiso marcar si se encuentra en el plazo del primer o segundo partido del Mundial, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente.

"No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán", señaló.

¿Por qué no hubo ninguno de Los Merengues?

Luis de la Fuente advirtió que no repara de qué equipos son los convocados, luego de ser cuestionado por la ausencia de jugadores de Los Merengues.

Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador, pero ninguno forma parte de la lista anunciada este lunes.

El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

"Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó De la Fuente sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria.

El mínimo histórico con presencia madridista en un Mundial con España data de 1950, con Luis Molowny como único representante.

En el último Mundial de Catar de 2022, Luis Enrique Martínez convocó a dos futbolistas, Dani Carvajal y Marco Asensio, y el primero se perdió el torneo finalmente por lesión.

Un gran torneo sin un jugador del Real Madrid con España que sólo ha ocurrido una vez en la historia, en la Eurocopa de 2021 en la que Luis Enrique no pudo contar con Carvajal ni Sergio Ramos, por lesión.

Por ello, es la primera vez que, sin futbolistas lesionados, España no incluye a ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria.

¿Quiénes fueron convocados?

Lista de España para el Mundial 2026: