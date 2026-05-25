España Convoca a Yamal, García, Pubill y Más para el Mundial 2026; No Irá Ninguno del Madrid

Lamine Yamal lidera a los convocados por España para el Mundial 2026, pese a su lesión; en la lista destacan Eric García Marc Pubill como novedades, pero no fue llamado ningún jugador del Real Madrid

EspañaPor primera vez, no fue convocado algún jugador del Real Madrid. Foto: Selcción Española de Futbol.

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¡Sorpresa en la convocatoria de España para el Mundial 2026! Lamine Yamal lidera la lista pese a su lesión, y no hay jugadores del Real Madrid. Descubre quiénes son las novedades.

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