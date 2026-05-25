Selección del Congo Dice que Cumple Protocolos de EUA por Ébola; Analizan Reembolso a Fans

La Federación Congolesa de Futbol (FECOFA, por sus siglas en inglés) afirmó que su selección nacional ha cumplido con el aislamiento sanitario exigido por Estados Unidos por la epidemia de ébola y continúa su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, la FECOFA reiteró que todos los jugadores convocados están en Europa y no viajaron recientemente al país africano que enfrenta un brote por la cepa del virus denominada Bundibugyo.

Asimismo, señaló que la FIFA analiza el reembolso a congoleños que ya compraron boletos pero que, por temas administrativos, no obtuvieron la visa para entrar a Estados Unidos. No se precisó si esa negativa fue por el problema de ébola. Pero sugiere que otros aficionados si podrán viajar.

En una reunión entre el presidente de la FECOFA, Veron Mosengo Omba, y representantes de la FIFA el pasado sábado por videoconferencia, ambas partes "coincidieron en que los jugadores y el cuerpo técnico han cumplido con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades estadounidenses", indicó la FECOFA en un comunicado.

La Federación se mostró "optimista" en sus preparativos para el Mundial, y enfatizó que casi todos los jugadores seleccionados y gran parte del cuerpo técnico "viven y entrenan en Europa", por lo que considera que "no hay motivo de preocupación" por un posible contagio.

"La selección nacional, que debía comenzar su concentración en Kinsasa antes de viajar a Bélgica y luego a Estados Unidos, canceló la etapa de Kinsasa para cumplir con las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos", se añadió.

Además, el cuerpo técnico partió de Kinsasa hacia Bélgica el 20 de mayo, por lo que pasará "al menos 21 días en Europa" antes de viajar a territorio estadounidense.

¿Habrá reembolsos?

Durante la citada reunión, el presidente de la FECOFA pidió a la FIFA considerar la emisión de reembolsos para aquellos aficionados congoleños que ya habían comprado entradas para los partidos del Mundial, pero que no pudieron obtener el visado por las restricciones estadounidenses.

Los "Leopardos", como se conoce popularmente al combinado congoleño, cancelaron el pasado jueves sus entrenamientos en Kinsasa, ciudad en la que aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2 mil kilómetros de la provincia nororiental de Ituri, epicentro de la epidemia de ébola.

Antes de viajar a Estados Unidos, el equipo tiene previsto jugar un partido amistoso el 3 de junio en Lieja, Bélgica, contra Dinamarca, y otro más el 9 de junio en La Línea de la Concepción, en Cádiz, al sur de España, contra Chile.

Los "Leopardos", dirigidos por el técnico francés Sébastien Desabre, volverán a una Copa del Mundo después de 52 años, integrados en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El brote, declarado el pasado 15 de mayo, ya ha causado más de 900 casos sospechosos en la RDC, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un total de 204 "muertes probables" se han registrado hasta la fecha por la epidemia, según informó este sábado el gobierno congoleño.