Selección del Congo Dice que Cumple Protocolos de EUA por Ébola; Analizan Reembolso a Fans

La selección de futbol de la República Democrática del Congo indicó que cumple con el aislamiento exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar el Mundial

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OMS Descartó Riesgo Mundial por Brote de Ébola en República Democrática del Congo

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La selección del Congo cumple protocolos de EUA por ébola para el Mundial 2026. FECOFA asegura que los jugadores están en Europa. FIFA evalúa reembolsos a fans sin visa. ¿Quieres saber más?

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