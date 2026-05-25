Mega Marcha Hoy contra Reforma a Pensiones Doradas: Zona Afectada por Protesta en CDMX

Conoce aquí detalles de la marcha de la Alianza Nacional de Jubilados en la Ciudad de México

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Así se Ve Desde el Aire la Marcha de Jubilados en Reforma; Suspenden L7 del Metrobús

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Hoy, Mega Marcha en CDMX: Jubilados protestan contra la reforma a pensiones doradas. Conoce las rutas afectadas y evita bloqueos. Más detalles en N+.

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