Mega Marcha Hoy contra Reforma a Pensiones Doradas: Zona Afectada por Protesta en CDMX

La mañana de hoy, 25 de mayo de 2026, la Alianza Nacional de Jubilados realizó una marcha en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se registraron afectaciones viales en la zona centro de la capital mexicana.

Aquí te decimos la zona exacta de la movilización, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por los bloqueos de este lunes.

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Además, en esta otra nota te informamos sobre la situación en la red carretera del país, para que no se te haga tarde en tus traslados.

Marcha contra reforma a pensiones

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la Alianza Nacional de Jubilados realizó la denominada “Mega Marcha Nacional de Jubilados de Confianza” en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes se reuniern alrededor de las 09:00 horas en el Senado de la República, ubicado en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, y de ahí partieron rumbo a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX.

Sin embargo, en el camino decidieron trasladarse primero al Monumento a la Revolución, donde permanecieron por espacio de una hora. Más tarde avanzaron nuevamente con dirección al Zócalo CDMX.

Demandas de la Alianza Nacional de Jubilados

Según la información dada a conocer en la agenda de la SSC, estos son los motivos de la marcha de la Alianza Nacional de Jubilados:

En rechazo a la reforma al Artículo 127 constitucional, vigente desde abril 2026, en materia de límite a jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas.

En defensa de las pensiones ganadas

Seguridad jurídica para el pago íntegro y oportuno

Respeto a los derechos adquiridos y el futuro de sus familias

La SSC indicó que se prevé las siguientes organizaciones se sumarán en apoyo: Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión Nacional de Técnicos y Profesionales, Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C, Nacional Financiera, Banco de Desarrollo Rural, Asociación Nacional de Jubilados y Petroleros Unidos por México.

Con información de N+.

spb