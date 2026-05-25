¿Qué Pasó en la Autopista México-Querétaro Hoy? Así Está el Tráfico este Lunes

Entérate aquí cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy, 25 de mayo 2026

Bloqueo en la carretera QuerétaroFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Este lunes, la Autopista México-Querétaro presenta carga vehicular en varios puntos. Infórmate en N+ cómo está el tráfico en la carretera

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