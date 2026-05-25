¿Qué Pasó en la Autopista México-Querétaro Hoy? Así Está el Tráfico este Lunes

Si viajas por la Autopista México-Querétaro hoy, 25 de mayo de 2026, entérate cómo está el tráfico; en N+, te damos un reporte sobre el estado de la carretera este lunes, con información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

En N+, diariamente te informamos sobre el estado de las carreteras del país, así como de las marchas, bloqueos y manifestaciones, en Ciudad de México. no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y a través de la señal en vivo de N+ FORO.

¿Cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy?

07:18 horas: Se registra carga vehicular a la altura del kilómetro 56, con dirección a Querétaro.

07:20 horas: Carga vehicular en la caseta Tepotzotlán, con dirección a CDMX.

07:29 horas: Tráfico pesado por labores de mantenimiento a la altura del kilómetro 33, con dirección a CDMX.

09:01 horas: Reducción de carriles por un accidente en el kilómetro 179, dirección Querétaro.

09:05 horas: Reducción de carriles a la altura del kilómetro 104, por un accidente ocurrido con dirección a CDMX.

10:33 horas: Se mantiene tráfico pesado en la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos.

14:00 horas: Carga vehicular a la altura del kilómetro 56, con dirección a Querétaro.

Toma tus precauciones y maneja con precaución.

RMT