Mujer Embarazada de Trillizas Denuncia que le Robaron Una en Hospital de Culiacán

Una mujer asegura haber estado embarazada de trillizas en Sinaloa y reporta el robo de una al nacer.

Mujer Embarazada de Trillizas Denuncia que le Robaron Una en Hospital de CuliacánFoto: N+

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Madre asegura que le robaron una de sus trillizas al nacer. Exige justicia y claridad al Hospital de la Mujer en Culiacán.

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