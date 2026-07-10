Mujer Embarazada de Trillizas Denuncia que le Robaron Una en Hospital de Culiacán

Una madre exigió justicia al Hospital de la Mujer de Sinaloa y a las autoridades de Salud correspondientes, después de denunciar el presunto robo de una de sus trillizas al nacer.

La mujer, identificada como Magdalena, aseguró que durante un ultrasonido realizado en Badiraguato le informaron que esperaba tres niñas y cuenta con el documento, además, en Culiacán acudió al Hospital de la Mujer, donde nuevamente confirmaron en una valoración que esperaba tres bebés.

Magdalena afirmó que únicamente le entregaron dos recién nacidas al dar a luz. La mujer señaló que, tras el parto, separaron a sus hijas para brindarles los cuidados correspondientes y dijo que escuchó el llanto de un tercer bebé.

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Mujer presenta denuncia ante la Fiscalía por caso de trillizas en Culiacán

Magdalena presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de que el caso sea investigado y se esclarezcan los hechos ante la falta de una respuesta por parte del hospital.

La mujer reconoció que su denuncia la hizo con temor porque una de sus hijas permanecía hospitalizada. A pesar de ello, afirmó que hasta el momento no ha sido llamada para conocer avances en la investigación.

También señaló que el secretario de Salud y el director del hospital continúan sosteniendo que solo fueron dos bebés, pese a que, dijo, durante todo su control prenatal médicos del propio hospital le confirmaron en diversas ocasiones que esperaba tres niñas, entre ellos el doctor que llevaba su seguimiento y otra especialista que interpretó los estudios de ultrasonido.

"Que me enseñen el video, porque me dijeron que era prohibido tomar video en los quirofanos y al contrario, sí me tomaron un video. Me tomaron un video y fue el pedazo que me enseñaron, porque no enseñan todo completo". Dijo Magdalena