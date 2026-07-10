Declaran Culpable a Marlon 'N' por el Feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz

Durante el transcurso de este jueves nueve de julio, se llevó a cabo, a puerta cerrada la última audiencia en contra de Marlon 'N', quien es señalado como el presunto responsable del delito de feminicidio contra la víctima de iniciales M.B.R. en Boca del Río, Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inicia Juicio de Marlon “N” por Presunto Feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz

La parte legal de los familiares de la víctima indica que se busca que al responsable por estos hechos se le dé una sentencia con la pena máxima por este tipo de delitos, la cual puede ir desde los 40 hasta los 70 años de prisión. Los padres de la víctima agradecieron a la sociedad por sumarse a la búsqueda de justicia.

Luego de varias horas, se dio a conocer que un juez determinó como culpable a Marlon 'N' de los hechos ocurridos el mes de abril del año 2021. Según lo informado, durante la audiencia del próximo jueves 16 de julio se dictará la sentencia, así como la reparación del daño.

Piden pena máxima para Marlon 'N' por el delito de feminicidio ocurrido en Veracruz

Cabe destacar que el pasado martes siete de julio se llevó a cabo la audiencia de alegatos de clausura contra Marlon "N" por el delito del que se le señala. Asimismo, se dio a conocer que el juez del Centro de Justicia Oral de Veracruz se reservó 24 horas para dictar el fallo.

Ramar Mendoza Díaz, abogado de la familia de la víctima, indica que se han aportado todas las pruebas necesarias relacionadas con este caso, tanto para acreditar el delito y la responsabilidad penal, como para que se dictamine la pena máxima por este delito.

Precisamente se han aportado todas las pruebas necesarias, no tan solo para acreditar el delito y la responsabilidad penal, sino para tener una pena máxima.

La víctima de iniciales M.B.R. fue atacada el pasado 17 de abril de 2021 en una colonia del municipio de Boca del Río, Veracruz. Su novio, Marlon “N”, fue señalado como presunto responsable de las lesiones que causaron la muerte de la joven.