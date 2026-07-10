Declaran Culpable a Marlon 'N' por el Feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz

Tras una audiencia que duró varias horas, un juez encontró culpable a Marlon 'N' por el delito de feminicidio ocurrido en contra de Monserrat 'B' en abril de 2021 en Veracruz.

Juez Declara Culpable a Marlon 'N' por el Delito de Feminicidio Contra Monserrat 'B' en VeracruzFoto: N+

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Tras horas de audiencia, Marlon 'N' es culpable de feminicidio en Veracruz. La familia pide la pena máxima. Sentencia el 16 de julio. Descubre los detalles del caso.

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