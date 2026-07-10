Identifican a Elemento de Tránsito Municipal Asesinado a Disparos en Córdoba, Veracruz

Fue identificado el elemento de tránsito que murió tras ser víctima de un ataque armado en Córdoba mientras se encontraba a bordo de un vehículo oficial.

Identifican a Elemento de Tránsito Municipal Asesinado a Disparos en Córdoba, VeracruzFoto: N+

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Identifican a elemento de Tránsito Municipal como Gustavo Ramón R. M., quien murió en ataque armado. La comunidad exige justicia.

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