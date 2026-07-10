Identifican a Elemento de Tránsito Municipal Asesinado a Disparos en Córdoba, Veracruz

Fue identificado como Gustavo Ramón R. M. el hombre que fue asesinado a disparos la tarde de este jueves nueve de julio cuando se encontraba al interior de una camioneta oficial de reciente incorporación.

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Se dio a conocer que la víctima era exdelegado de Tránsito Estatal en el municipio de Fortín y actualmente se desempeñaba como elemento de Tránsito Municipal de Córdoba y, de acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió cuando la unidad era trasladada hacia las instalaciones del Mando Único.

Según lo informado, los hechos se registraron sobre la avenida 4 entre calles 13 y 15 del centro de la ciudad de Córdoba, cuando sujetos armados interceptaron la camioneta y, posteriormente, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la víctima para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ayuntamiento de Córdoba emite comunicado tras ataque armado contra elemento de tránsito

En la escena del crimen fueron localizados alrededor de diez casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados y marcados por el personal de los servicios periciales como parte de las diligencias correspondientes por este tipo de hechos.

Hasta el momento no hay reporte en el que se indique acerca de detenciones registradas con relación al ataque armado perpetrado contra el elemento de Tránsito Municipal de Córdoba Gustavo Ramón Ramírez Martínez.

Cabe destacar que apenas unas horas antes de que se registrara el ataque se llevó a cabo la entrega de nuevas patrullas, las cuales serían utilizadas para la policía y para la dirección de Tránsito Municipal, y una de esas patrullas fue baleada cuando el exdelegado se encontraba a bordo.

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio de Córdoba emitió un comunicado donde condenan estos hechos y mencionaron que esperan que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos.