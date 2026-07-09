Autoridades Catean Encierro de Autos en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la mañana de este jueves 9 de julio en la carretera Mata de Pita en Veracruz, se reportó una fuerte movilización de diversas corporaciones policíacas en la zona poniente de la ciudad y puerto.

Según los primeros reportes se trató de un operativo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), también de la Guardia Nacional (GN) y de elementos de la Policía Estatal. Es un operativo presuntamente de cateo en un lote de vehículos. Es como un encierro en donde se está desplegando este operativo.

Es importante mencionar que esta movilización policiaca no afectó la circulación en este punto de la carretera que se encuentra a un costado del aeropuerto Heriberto Jara Corona. Esta carretera de Mata de Pita conduce a diversos fraccionamientos de la zona, como son:

Hacienda Sotavento

Dreams Lagoons

Puerta Paraíso

entre otros.

Este operativo se realizó al interior de lo que se presume funciona como un encierro de vehículos ahí se encuentran los elementos desplegados y mantienen resguardadas y acordonadas las inmediaciones en tanto se desarrollaron la diligencia de búsqueda y revisión de las unidades en el predio.

Se espera que en próximas horas las autoridades sean las encargadas de brindar información detallada acerca de los resultados de esta movilización que generó expectativa entre los habitantes de la zona y por quienes circulaban por este sector de la ciudad.

La noche del pasado miércoles 2 de julio se realizaron, al menos cinco cateos en diferentes puntos de la conurbación Veracruz - Boca del Río.

Otra serie de cateos recientes en la zona Vearacruz-Boca del Río

En la ciudad de Veracruz, las colonias Reserva Tarimoya Uno y Pocitos y Rivera, fueron escenarios de diferentes operativos de seguridad en los cuales participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y de la Secretaría de Marina.

En el municipio de Boca del Río, se realizaron dos cateos en la colonia Adalberto Tejeda, donde los efectivos cerraron vialidades para las diligencias correspondientes a la acción legal.

Un cateo más se realizó en la colonia Graciano Sánchez en boca del río donde. cómo en los demás operativos, no se informó el origen de la orden ni los resultados de la acción. Al finalizar el operativo, reporteros fueron agredidos presuntamente por habitantes de la zona impidiendo el cumplimiento de su labor de cobertura.