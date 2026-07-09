Autoridades Catean Encierro de Autos en Veracruz; Esto se Sabe

Un fuerte despliegue policiaco se registra en la zona de la carretera de Mata de Pita, donde diversas corporaciones arribaron para realizar un operativo de cateo.

Operativo de seguridad en encierro de vehículos en la zona poniente de Veracruz.Foto: N+

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Operativo sorpresa en Mata de Pita, Veracruz: autoridades catean un encierro de autos. La circulación no se ve afectada. Detalles en desarrollo.

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