“Sabes lo que Tienes Que Hacer”: Así Saltó Piloto de Avión en Vuelo y Dejó a Alumna al Mando

Un piloto saltó de un avión y dejó a su alumna al mando, le dijo "sabes lo que tienes que hacer"; esto pasó en Toledo, Argentina.

Leandro Andrés Bertazzo, quien tenía 42 años, durante una práctica aérea decidió saltar del avión para quitarse la vida, hecho que sigue siendo investigado por las autoridades.

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La estudiante de 22 años que estaba junto con él en el avión señaló que Leandro de manera inesperada le dijo: "Ya sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante". Instantes después, se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del avión y se lanzó al vacío.

Alumna logra aterrizar el avión

Luego de la inesperada acción de su instructor, la joven, identificada como Rosario, quedó sola al mando de la aeronave. Pese al impacto emocional del momento, consiguió mantener el control del avión y realizar un aterrizaje seguro, sin sufrir lesiones físicas.

Según declaraciones del director de la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba, Eduardo Álvarez, la estudiante quedó en estado de shock y, en un primer momento, creyó que su instructor había saltado con un paracaídas, pensando que se trataba de una broma.

El director de la institución explicó que Bertazzo había realizado otro vuelo con un alumno ese mismo día y que nadie dentro de la escuela detectó señales que hicieran pensar que atravesaba una situación de este tipo.

Posteriormente, al informar del fallecimiento a la familia del instructor, el padre del piloto comentó que su hijo recibía tratamiento psiquiátrico.

Álvarez también señaló que abrir la puerta de una aeronave en pleno vuelo resulta extremadamente difícil debido a la presión del aire, por lo que calificó lo ocurrido como un hecho fuera de lo común.

FBPT