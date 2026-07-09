“Sabes lo que Tienes Que Hacer”: Así Saltó Piloto de Avión en Vuelo y Dejó a Alumna al Mando

Un piloto saltó en pleno vuelo del avión y le dejó el control a su alumna; esto pasó

Piloto se lanza de un aviónPiloto se lanza de un avión en Toledo, Argentina. Foto: Instagram, @leobertazzo

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Piloto en Argentina salta de avión en pleno vuelo tras decirle a su alumna "sabes lo que tienes que hacer". La joven aterriza con éxito. Conoce más sobre este caso.

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