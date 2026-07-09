Estados Unidos e Irán Intercambian Nuevos Ataques y Se Acusan de Violar Alto al Fuego

Estados Unidos realizó nuevos bombardeos sobre Irán la madrugada de este jueves y Teherán respondió atacando a países del golfo Pérsico en un intercambio de fuego que amenazó un acuerdo provisional destinado a ayudar a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Los ataques en ambas direcciones, incluidos los del día anterior, han amenazado repetidamente el alto el fuego, pero los del jueves parecieron mayores en todos los frentes. Las sirenas de alerta sonaron al menos tres veces en Baréin, sede del cuartel general de la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y otros misiles tuvieron como objetivo Kuwait y Catar. También se oyeron sirenas de advertencia en Amán, la capital de Jordania, y medios jordanos dijeron que se habían activado en otras zonas del reino.

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz suponían el fin de un frágil alto el fuego y amenazara con intensificar el conflicto si no se detenían.

Eso avivó las preocupaciones de que la región pudiera volver a caer en una guerra que envolvería a varios países y podría detener los envíos de energía a través del estrecho, cruciales para la economía global.

En Irán, los dos días de bombardeos estadounidenses han matado al menos a 14 personas y herido a otras 78, informó el jueves el Ministerio iraní de Salud. La mayoría pertenecían a las fuerzas armadas, según los reportes.

En Kuwait, el ejército dijo que una persona había resultado herida por escombros caídos mientras las defensas derribaban tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones. Baréin dijo que derribó fuego entrante, sin dar más detalles. No hubo información inmediata sobre daños en Catar.

Los ataques alcanzaron más objetivos

El Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que alcanzó unos 90 objetivos en todo Irán y difundió imágenes en blanco y negro de lo que parecían ser ataques contra una pista de aeropuerto y lanzadores de misiles.

Estados Unidos sostiene que los ataques buscaban "degradar aún más" la capacidad de Irán "para amenazar la libertad de navegación" en el estrecho, por el que pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo antes de que la guerra comenzara con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Los ataques contra barcos -y la amenaza de ellos- prácticamente detuvieron el tráfico en la vía marítima durante el conflicto, lo que hizo que el precio del petróleo se disparara y elevó los precios de muchos bienes básicos, incluida la comida, mucho más allá de la región.

Medios estatales iraníes informaron de explosiones en varios lugares, entre ellos Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear de Irán, y ciudades portuarias sureñas.

En la provincia suroccidental iraní de Juzestán, al menos tres personas murieron el jueves, según reportaron medios estatales. En Iranshahr, las autoridades señalaron que un ataque también había matado a un bombero en un aeropuerto. Esas muertes se produjeron después de que al menos nueve miembros de las fuerzas armadas de Irán murieran en los ataques del miércoles, según medios estatales. No estaba claro cuándo ocurrió la otra muerte ni la identidad del fallecido.

Por primera vez desde abril, también pareció que los ataques de Estados Unidos tuvieron como objetivo puentes iraníes. Medios estatales informaron de un ataque contra un puente ferroviario en la provincia nororiental iraní de Golestán, y la Guardia Revolucionaria indicó que dos puentes habían sido atacados en la ruta hacia Mashhad, donde las autoridades planean enterrar al fallecido ayatolá Ali Jamenei el jueves.

Trump advierte que "será mucho peor"

Tras abandonar una cumbre de la OTAN en Turquía, Trump publicó varios videos en su red social de lo que, según él, eran explosiones en Irán e hizo otra advertencia a la República Islámica.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a ocurrir, ¡será mucho peor!", escribió el mandatario.

Trump había dicho antes ese mismo día que el más reciente intercambio de ataques no derivaría en una acción militar "a largo plazo".

"Cualquier cosa que ocurra va a ocurrir muy rápido", dijo.

Trump también renovó sus amenazas anteriores de atacar la infraestructura civil de Irán, incluidas plantas eléctricas y plantas desalinizadoras, y de apoderarse de la isla de Jarg, por la que pasa alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

El intercambio de fuego comenzó después de que Irán atacara tres petroleros en el estrecho de Ormuz el martes.

Los nuevos ataques, pese al alto el fuego, podrían reflejar una división dentro del liderazgo iraní. Los sectores de línea dura buscan un control duradero sobre la vía marítima, que es un conducto de importancia global para los envíos de combustible y se ha convertido en una palanca crítica en la confrontación con Occidente. Los pragmáticos quieren un acuerdo de paz permanente para levantar las sanciones internacionales y proporcionar un alivio económico desesperadamente necesario.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, un negociador clave en las conversaciones que buscan un fin permanente de la guerra, se mostró desafiante en una publicación en X el jueves por la mañana: "Estados Unidos todavía no ha aprendido que intimidar y romper promesas ya no sale gratis. Lo diré claramente: si atacan, recibirán un golpe".

Temores de que la guerra pueda reanudarse

Trump alimentó las preocupaciones de que la guerra pudiera reiniciarse al decir el miércoles que el acuerdo provisional para pausar los combates estaba "terminado".

Añadió que permitiría que las negociaciones continuaran, aunque puso en duda el resultado.

"Pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo", sostuvo.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, también un negociador principal, replicó en X que las declaraciones de Trump "no son una señal de poder, sino una admisión del fracaso" de la política de Estados Unidos hacia Irán.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar después del funeral de Jamenei, quien murió en los primeros momentos de la guerra. Se suponía que los días de actos fúnebres, que concluyen el jueves, serían un periodo de menor tensión.

Se prevé que las conversaciones se centren en los asuntos más difíciles, como la reapertura total del estrecho y la reversión del controvertido programa nuclear de Teherán.

ASJ