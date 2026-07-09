Estados Unidos e Irán Intercambian Nuevos Ataques y Se Acusan de Violar Alto al Fuego

Los bombardeos estadounidenses han matado al menos a 14 personas y herido a otras 78 en dos días en la república islámica

Irán Estados UnidosFoto: Reuters.

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Tensión en el Golfo: EE.UU. bombardea Irán y Teherán responde. 14 muertos y 78 heridos. ¿El fin del alto al fuego? Descubre más sobre la crisis.

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