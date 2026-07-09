Prepárate para el 17 de Julio 2026 por Afectaciones por Clima: ¿Qué Pasará ese Día?

Conoce aquí nuevos detalles de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico

Día nublado en Cancún por ciclón Lisa en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoDía nublado en Cancún por ciclón Lisa en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El 17 de julio podría ser clave en la temporada de ciclones del Atlántico. Conoce por qué el NHC y la CSU ajustan sus pronósticos ante un El Niño en fase fuerte.

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