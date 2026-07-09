Prepárate para el 17 de Julio 2026 por Afectaciones por Clima: ¿Qué Pasará ese Día?

La temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico comenzó el pasado 1 de junio de 2026, y aunque hasta el momento solo se ha formado la tormenta Arthur, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió sobre una fecha clave: el 17 de julio.

¿Qué podría pasar ese día y cómo siguen las proyecciones de la temporada de ciclones en este litoral? A continuación, te presentamos los detalles.

17 de julio, fecha clave

En un mensaje en redes sociales, el NHC informó que el Atlántico parece mantenerse tranquilo a medida que nos adentramos en la parte media de julio.

Incluso dijo que no se espera la formación de algún ciclón tropical durante los próximos siete días.

Pero el organismo comentó que la formación de una sola tormenta tropical (Arthur) no es del todo anormal.

Así, destacó que la fecha promedio para la formación de la segunda tormenta con nombre es el 17 de julio.

Por tanto, ese día podría surgir o empezar a desarrollarse el según ciclón de la temporada, que llevaría por nombre Bertha.

Estos son los nombres previstos para esta cuenca oceánica: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

Wed, July 8: The Atlantic appears to remain quiet as we head into the middle part of July, with tropical cyclone formation not expected during the next 7 days.



Only having one named storm (Arthur) at this point in the season is not entirely abnormal. The average date for the… pic.twitter.com/C6CxFQNIRA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 8, 2026

Bajan pronóstico de huracanes en el Atlántico

Por otra parte, la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) rebajó este miércoles su pronóstico de huracanes, ante el fortalecimiento del fenómeno El Niño hacia una fase fuerte, que inhibe la formación de ciclones en el Atlántico.

De tal manera, la CSU disminuyó su pronóstico de huracanes, hasta prever solo nueve tormentas con nombre, muy por debajo de la media.

Esta nueva cifra de ciclones con nombre queda entonces por debajo de los 11 que la universidad calculó en junio, de los 13 de su primera previsión de abril y de la media histórica de 14.

Para la temporada del Atlántico 2026, la CSU prevé ahora cuatro huracanes, uno de ellos mayor, es decir, con una categoría de 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson, por debajo de la media histórica anual de siete huracanes, tres de ellos mayores.

En mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos previó hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre para la temporada.

Fase fuerte de El Niño

Cabe señalar que El Niño calienta las aguas del Pacífico ecuatorial e intensifica los vientos del oeste, lo que aumenta la cizalladura vertical del viento y dificulta la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico.

Ante este panorama, expertos previeron que ese fenómeno alcance una fase fuerte o muy fuerte durante el pico de la temporada, entre agosto y octubre.

Con información de N+ y EFE.

SPB