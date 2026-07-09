No Pases por Aquí, Hay Cierres: Marcha por Consumo de Marihuana Hoy en CDMX

¡Toma precauciones! Este jueves 9 de julio de 2026, se realizará una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX) por parte de personas que piden espacios seguros de consumo de marihuana, por lo que se prevén varias afectaciones viales.

Aquí te decimos la zona exacta de la manifestación, para que consideres rutas alternas y evites complicaciones o retrasos en tus traslados por la capital mexicana.

También puedes consultar todos los canales de N+ para enterarte sobre las demás protestas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Asimismo, te compartimos información importante sobre la situación en la red carretera del país, en el transporte público capitalino y en vialidades importantes.

Marcha por consumo de marihuana hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, este jueves marcharán miembros de la organización La Comuna 4:20.

La concentración comenzará alrededor de las 11:00 horas y abarcará vialidades de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

La marcha partirá a las 12:00 horas de la Estación Chilpancingo del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, ubicada en Avenida Baja California y Avenida Insurgentes Sur, en la colonia Hipódromo.

De ahí avanzará a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en Oklahoma número 14, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

¿Por qué es la marcha de La Comuna 4:20?

Según los datos de la agenda SSC, los integrantes de La Comuna 4:20 marcharán para solicitar lo siguiente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios:

Espacios de consumo con seguridad y cultura

Respeto a los derechos de las personas consumidoras del cannabis

Acceso libre y universal a la cannabis

Derecho al autocultivo libre

SPB