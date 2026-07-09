No Pases por Aquí, Hay Cierres: Marcha por Consumo de Marihuana Hoy en CDMX

Conoce aquí detalles de la marcha que realizan hoy miembros de La Comuna 4:20

Marcha de consumidores de marihuana en la CDMX en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de consumidores de marihuana en la CDMX en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Precaución en CDMX: Marcha de La Comuna 4:20 afecta vialidades en Cuauhtémoc y Benito Juárez. Conoce las demandas del colectivo.

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