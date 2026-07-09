¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 9 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 9 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 9 de julio de 2026, las autoridades reportaron los siguientes problemas viales o afectaciones en esta importante vía:

05:40 horas: En el km 89, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles en la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

Mientras que el miércoles 8 de julio, se registró lo siguiente:

A las 22:47 horas, en el km 42, dirección a Querétaro, hubo un cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

A las 20:52 horas, en el km 39, dirección a la CDMX, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

A las 20:39 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se registró una reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 20:29 horas, en el km 39, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado).

A las 19:52 horas, en el km 48, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

A las 16:53 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 13:47 horas, del km 125 al 126, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM