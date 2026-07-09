¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 9 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Un automovilista sufre un percance en la autopista México-QuerétaroUn automovilista sufre un percance en la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Viajas por la autopista México-Querétaro hoy? Mantente informado con N+ para evitar sorpresas en tu camino.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+