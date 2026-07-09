Crisis de Salud por Carencias en Infraestructura e Inspectores para Agua Contaminada en ZMG

El recorrido del agua contaminada del Lago de Chapala por zonas que la autoridad no inspecciona y su tratamiento en instalaciones obsoletas se ha convertido en una crisis de salud pública

Agua contaminada en la Zona Metropolitana de GuadalajaraFoto: N+

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El agua contaminada de Chapala se convierte en un problema de salud en Guadalajara. Autoridades sin recursos ni inspectores suficientes.

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