Precio del Dólar Hoy Jueves 9 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano tuvo una depreciación en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Una persona cuenta billetes de 100 dólaresEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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