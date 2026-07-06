Precio del Dólar Hoy Lunes 6 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 6 de julio de 2026 en México es de 17.48 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

Además, los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente, cuya tregua para una negociación de 60 días está en curso.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 5 de julio de 2026?

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio cerró este domingo 5 de julio en los 17.48 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio para pagos

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.4758 pesos por dólar para este lunes 6 de julio.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 6 de julio, según Banxico, en 17.4725 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 6 de julio de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.10 Banco Azteca 16.90 18.14 BBVA Bancomer 16.50 17.88 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.91 17.91 Scotiabank 17.00 18.10

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ