Precio del Dólar Hoy Jueves 2 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Durante la jornada de este miércoles, el peso mexicano registró una caída en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un billete de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano retrocede frente al dólar: el tipo de cambio cerró ayer a 17.56 pesos. Descubre cómo afecta esto tus finanzas y qué esperar en los próximos días.

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