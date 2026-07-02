Aficionado de Ecuador Pide Matrimonio en Fan Fest del Zócalo en la Ciudad de México

Un día después de que su selección fuera eliminada por México, una pareja proveniente de Ecuador, aprovecharon el ambiente futbolero y se comprometieron en matrimonio

Aficionados 'vuelan' a otra asistente al Fan Fest del Zócalo.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Fan Fest del Zócalo no solo vibra con el futbol, también con el amor. Una pareja ecuatoriana, se comprometió en un ambiente mundialista. Conoce su historia.

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