Aficionado de Ecuador Pide Matrimonio en Fan Fest del Zócalo en la Ciudad de México

En el Fan Fest del Zócalo capitalino ya no solo se comparten las emociones del futbol, también las del corazón.

Este miércoles, Daniela y Darío, provenientes de Ecuador, se comprometieron en matrimonio, en medio del ambiente futbolero del Fan Fest del Zócalo capitalino, al terminar el partido de Estados Unidos contra Bosnia.

Darío, aficionado de Ecuador pregunta a Daniela con la ya sonada frase:

"¿Y si sí?"

A lo que ella responde convencida:

"Sí. Sí, claro que sí. Estoy muy emocionada, él es el amor de mi vida"

"Llevo 6 años maravillosos. Han sido los 6 años más lindos de mi vida. Ella ha sido un apoyo enorme en todo en la vida y se me ocurrió pedirlo acá, precisamente, porque digamos que es nuestro primer viaje internacional en un Mundial", indicó Darío.

El hombre tenía pensado hacerlo en otro país, pero el ambiente que se vive en México por el Mundial lo inspiró para pedirle matrimonio al amor de su vida.

"Tenía pensado hacerlo en otro país en un Mundial, pero en otro país, pero estos dos días aquí en México han sido maravillosos con la gente con todo y yo creo que es el recuerdo más lindo que me puedo llevar y decidí cambiarlo y hacerlo aquí"

"Yo me siento emocionada, muy feliz. Es un paso muy grande que vamos a dar. Es el amor de mi vida y quiero compartir el resto de mis días con él y, por supuesto, que veamos futbol hasta que seamos viejitos, y disfrutar de todos los mundiales hasta que la vida nos lo permita y me siento muy muy feliz y tengo como un batido de emociones pero sobre todo felicidad", indicó Daniela.

Así, cerró con broche de oro este miércoles de actividades en el Zócalo capitalino en dónde se practica el “quiere volar”.

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Ingleses

La presencia de tres amigos ingleses no pudo pasar por desapercibida ante el próximo partido de México contra Inglaterra.

Mathew, aficionado inglés pronosticó:

"Para el domingo creo que será un juego muy cerrado porque México va bien e Inglaterra también se ve bien y tenemos a Harry Kane, el mejor jugador del mundo"

Por otra parte, en el partido Bélgica contra Senegal mantuvo durante el primer tiempo la ilusión a los senegaleses y la tristeza de los belgas con el 2 a cero.

Sin embargo, empataron durante el segundo tiempo y remontó en el tiempo extra.

En el partido Estados Unidos contra Bosnia algunos estadounidenses, como Jonny apoyaban a su equipo

Los goles de Estados Unidos emocionaron a los aficionados.

Con información de Adriana Valasis.

LECQ